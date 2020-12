Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (11.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Im Mai habe Linde-Chef Steve Angel Wasserstoff als spannendstes Wachstumsfeld des Konzerns bezeichnet. Nun arbeite der Industriegase-Konzern in diesem Bereich mit dem Autobauer Daimler zusammen. Gemeinsam würden die beiden Unternehmen Tankstellen für Flüssig-Wasserstoff entwickeln wollen.Linde und Daimler Truck hätten eine Vereinbarung unterzeichnet, um die nächste Generation von Flüssigwasserstoff-Betankungstechnologie für Brennstoffzellen-Lkw zu entwickeln. So solle das Tanken einfach und praktikabel möglich gemacht werden. Daimler Trucks habe im September angekündigt, einen Brennstoffzellen-Lkw mit 1.000 Kilometern Reichweite zu entwickeln.Statt auf Drucktanks setze Daimler auf flüssigen Wasserstoff. Das ermögliche leichtere Tanks, dafür müsse der Wasserstoff auf -253 Grad Celsius gekühlt werden. Das neue Betankungsverfahren, das mit Linde entwickelt werde, solle nun nicht nur auf den flüssigen Wasserstoff setzen, sondern auch auf ein "im Vergleich zum Umgebungsdruck höheres Druckniveau", heiße es in einer Daimler-Mitteilung. Damit solle der "Boil off"-Effekt vermieden werden, also dass Gas aus dem Fahrzeugtank zum Tank der Tankstelle zurückfließe.Setze sich der Megatrend Wasserstoff durch, dürfte Linde ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Die Kooperation mit Daimler untermauere einmal mehr die starke Marktposition des Konzerns.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)