Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) weiterhin ein Basisinvestment.Im Vergleich zu vielen anderen Werten habe sich der Industriegasekonzern Linde im turbulenten Marktumfeld der vergangenen Wochen gut behauptet. Die Aktie notiere nur knapp unterhalb des Rekordhochs, auch wenn es Ende vergangener Woche ebenfalls ein deutlicheres Minus gegeben habe. Neue Impulse könnten aber bereits diesen Donnerstag, den 28. April, folgen, wenn Linde die Zahlen zum ersten Quartal präsentiere.Die Geschäfte seien bis zuletzt dank einer hohen Nachfrage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie rund gelaufen. 2022 wolle der Konzern nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle im laufenden Jahr auf 11,55 bis 11,85 Dollar zulegen, nach 10,69 Dollar ein Jahr zuvor. Zum Gewinnplus solle neben den Sparmaßnahmen auch ein dickes Auftragspolster beitragen. Allerdings habe das Linde-Management die Prognose noch vor dem Ukraine-Konflikt abgegeben.Wegen des Kriegs habe Linde bereits das Neugeschäft in Russland gestoppt. Zudem wolle das Unternehmen sein Engagement in dem Land reduzieren, wie der Konzern jüngst mitgeteilt habe. So wolle man sich in Russland von Industrieanlagen trennen und bestimmte Kunden nicht mehr beliefern. Allerdings sollten lebenswichtige medizinische und andere sicherheitskritische Gase weiterhin ausgeliefert werden. Der Konzern werde bestehende und künftige internationale Sanktionen weiterhin in vollem Umfang einhalten, habe es weiter geheißen. Gazprom zwei Großaufträge in Höhe von sechs Milliarden Dollar erhalten. Der Konzern habe den Zuschlag für eine Gasverarbeitungsanlage und eine LNG-Flüssiggasanlage in einem großen Industriekomplex bei Ust-Luga bekommen. Zudem sei der Konzern aufgrund früherer Aufträge an einer Anlage im Rahmen des Pipelineprojekts "Power of Siberia" mit mehreren Aufträgen beteiligt. Die Pipeline solle Erdgasfelder in Ostsibirien mit Nordostchina verbinden. Die Anlage sollte in fünf Bauphasen bis 2024 errichtet werden. Ob all diese Projekte zu Ende geführt würden, sei offen.Linde überzeuge auch in schwierigen Zeiten mit relativer Stärke. Potenzielle Megatrends wie Wasserstoff oder der LNG-Ausbau würden dem Konzern in die Karten spielen, weshalb die Russland-Krise trotz wegbrechender Aufträge weniger stark ins Gewicht falle.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment, Anleger lassen die Gewinne vor den Zahlen weiter laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpa-AFX