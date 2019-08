Börsenplätze Linde-Aktie:



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (06.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Am Montag habe das Unternehmen erneut die Prognosen erhöht. Während viele Konzerne unter Handelskrieg und Konjunktursorgen leiden würden, würden die Geschäfte beim Industriegaseriesen weiter wie geschmiert laufen. Bei den Anlegern komme das gut an. Seit Jahresanfang sei Linde nach adidas und RWE die drittstärkste Aktie im DAX.Gründe für die krisenfeste Geschäftsentwicklung und die erneute Prognoseanhebung bei Linde gebe es gleich mehrere. So setze der Industriegase-Hersteller auf Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen, um mögliche Probleme beim Absatzwachstum zu kompensieren. Darüber hinaus sei das Geschäft mit Industriegasen traditionell relativ krisensicher, da auch defensive Branchen wie die Nahrungsmittel- oder die Gesundheitsindustrie beliefert würden.Linde-Chef Steve Angel habe sich mit den Zahlen entsprechend zufrieden gezeigt: "Es ist unser erstes Quartal als ganzes Unternehmen", habe er gesagt. Die Resultate seien stark und das Management werde das Versprechen einhalten und den Aktionären unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld einen Wert schaffen.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link