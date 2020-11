Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

210,80 EUR -1,31% (06.11.2020, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

210,90 EUR 0,00% (06.11.2020, 12:36)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (06.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Nach den deutlichen Bremsspuren durch die Corona-Pandemie im 2. Quartal habe sich das Geschäft von Linde in Q3 normalisiert, wenngleich die Umsätze noch nicht wieder hätten erhöht werden können. Bereinigt um Sondereinflüsse habe sich das operative Ergebnis so positiv entwickelt, dass sogar eine erneute Anhebung des Ausblicks möglich gewesen sei. Die ausgewiesenen (unbereinigten) Zahlen würden jedoch ein anderes Bild zeigen. Strauß habe daher Mühe, die euphorische Börsenreaktion auf den Zwischenbericht nachzuvollziehen, zumal mögliche Belastungen, die aus der zweiten Corona-Welle resultieren würden, von den Marktteilnehmern derzeit zu wenig berücksichtigt würden. Außerdem sei die Linde-Aktie aktuell bereits recht hoch bewertet.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die Linde-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 184 auf EUR194 angehoben. (Analyse vom 06.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Linde plc": Keine vorhanden.