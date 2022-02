Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Carnival.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (22.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Ukraine-Krise spitze sich immer weiter zu und bleibe am Aktienmarkt derzeit das bestimmende Thema. Viele Unternehmen würden angesichts möglicher Sanktionen und der Folgen für die Konjunktur unter der Entwicklung leiden. J.P. Morgan habe untersucht, wen die aktuelle Situation besonders hart treffe.Analyst Dubravko Lakos-Bujas sehe zwar eher geringe direkte Auswirkungen auf US-Konzerne, da etwa die Russel-1000-Unternehmen nur rund 0,6 Prozent der Umsätze in Russland und weniger als 0,1 Prozent in der Ukraine erzielen würden. Allerdings seien die indirekten Risiken etwa durch einen Energiepreisschock, Verwerfungen in Europa oder in den Lieferketten oder durch Risiken im Bereich Cybersecurity größer.Einige Unternehmen würden laut J.P. Morgan von der Krise dennoch stärker getroffen. Vor allem ein größerer Geschäftsanteil in Russland und der Ukraine sowie deutlichere Auswirkungen höherer Ölpreise oder der Lieferkettenprobleme hätten die Experten als Faktoren ausgemacht. Den deutsch-amerikanischen Industriegaseriesen Linde, den Goldproduzenten Kinross oder den Fast-Food-Riesen McDonald's nenne die US-Bank als potenzielle Underperformer.Risiken bestünden aber auch für Unternehmen aus der Luftfahrt- und Tourismusbranche. So bezeichne J.P. Morgan den Flugzeugbauer Boeing, die Fluglinien United Airlines und American Airlines oder auch den Kreuzfahrt-Konzern Carnival als Verlierer bei einer Zuspitzung des Konflikts. Risiken bestünden aber auch für große Konsumgüterkonzerne wie PepsiCo , Kimberly Clark ( ISIN US4943681035 WKN 855178 ) oder Mondelez sowie den Tabakriesen Philip Morris "Der Aktionär" rät Anlegern, hier nicht in Panik zu verfallen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Philip Morris.