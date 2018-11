Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Linde-Aktien sichtbar:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) angetreten.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 02.11.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,69% auf 0,57% der Linde-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Linde-Aktien:0,57% Millennium International Management LP (02.11.2018)