Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

259,85 EUR -1,81% (28.02.2022, 20:50)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

260,60 EUR -0,48% (28.02.2022, 17:37)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (28.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Aktienkurse von Linde und zahlreichen weiteren Unternehmen hätten in den vergangenen sechs Monaten deutlich korrigiert. Der Ukraine-Krieg habe Anlegern weitere Kursverluste beschert. Wohl auch, um ihre Aktionäre zu beruhigen, hätten heute Linde und zwei weitere Unternehmen, die an deutschen Börsen gehandelt würden, angekündigt, im großen Stil eigene Aktien zu kaufen.Linde erhöhe die Quartalsdividende auf 1,17 Dollar je Aktie und lege außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 10 Milliarden Dollar auf. Linde könnte mit dem neuen Programm nach eigenen Angaben ab 1. März bis zum 31. Juli 2024 bis zu 15 Prozent seiner Aktien kaufen. Das 5-Milliarden-Rückkaufprogramm vom 25. Januar 2021 sei bereits abgeschlossen worden. Covestro habe beschlossen, innerhalb der nächsten zwei Jahre eigene Aktien im Gesamtwert von rund 500 Millionen zu kaufen. Scout24 habe heute ein Programm zum Kauf eigener Aktien angekündigt. Umfang: Bis zu 350 Millionen Euro. Außerdem würden 3,4 Millionen Aktien, die das Unternehmen bislang selbst halte, eingezogen. Somit werde das Grundkapital von 83,6 auf 80,2 Millionen Aktien reduziert.Unternehmen hätten nicht immer ein glückliches Händchen mit Aktienrückkäufen. Bisweilen würden sie zuschlagen, wenn ihre Aktien schon sehr gut gelaufen und entsprechend teuer seien. In den aktuellen Fällen dürfte es sich eher um Beruhigungspillen für Anleger handeln - und ein Zeichen der Unternehmenslenker, dass aus ihrer Sicht die Geschäftsaussichten besser sind, als es der Kursverlauf widerspiegelt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. (Analyse vom 28.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link