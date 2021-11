Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

279,65 EUR +1,25% (01.11.2021, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

278,50 EUR +2,46% (29.10.2021, 17:40)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (01.11.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Linde-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Linde-Aktie (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese sei im März 2020 nach einem Tief bei 130,45 EUR gestartet. Nach diesem Tief sei die Aktie bis 23. August 2021 auf ein Hoch bei 270,90 EUR angezogen. Nach einem Rücksetzer auf das Zwischenhoch aus dem Mai 2021 bei 249,80 EUR habe die Aktie ihre Rally fortgesetzt. Am 25. Oktober sei erstmals ein Tagesschlusskurs über 270,90 EUR gelungen. Am Freitag habe sie zwar darunter eröffnet, sei aber anschließend mit einer langen weißen Kerze auf ein neues Allzeithoch bei 278,65 EUR geklettert.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: