Was die Unternehmensleitung damals aber möglicherweise noch nicht auf dem Radar gehabt habe, sei die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts mit seinen Implikationen auf die weitere Entwicklung der Konjunktur und hier vor allem auf die Industrieproduktion. Vielen Kunden aus dem Industriebereich dürften die hohen Energie- und Rohstoffpreise erheblich zusetzen. Zunehmende Störungen in den Lieferketten infolge von Produktionsunterbrechungen könnten die Abwärtsdynamik verschärfen. Auf der Habenseite könne Linde eine global starke Marktstellung für sich verbuchen und eine - dank der Konzentration des Marktes auf wenige, große Hersteller - Macht bei der Preisfestsetzung für sich verbuchen. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit doppeltem Volumen sollte den Kurs tendenziell unterstützen.



In Anbetracht der nach wie vor ambitionierten Bewertung belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Linde-Aktie auf "halten". Das ermittelte Kursziel von EUR 290 (zuvor: EUR 302) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Linde-Aktie berücksichtige auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 einen Bewertungsaufschlag von 15%, welcher dem Analysten aus der historischen Betrachtung heraus als angemessen erscheine. (Analyse vom 23.03.2022)



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

281,10 EUR -1,02% (23.03.2022, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

281,75 EUR -0,19% (23.03.2022, 11:57)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (23.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Linde plc sei Weltmarktführer im Bereich Industriegase. Das Unternehmen serviciere eine Vielzahl von Branchen wie z.B. Chemie & Raffinerie, Lebensmittel & Getränke, Elektronik, Gesundheitswesen, Fertigung und Industriemetalle. Die Industriegase würden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise vom Sauerstoff in Krankenhäusern über hochreine und spezielle Gase für die Elektronikfertigung bis hin zu Wasserstoff als Kraftstoff. Weiters biete Linde hochmoderne Lösungen für die Gaseaufbereitung an und unterstütze Kunden bei der Emissionsreduzierung.Linde plc sei aus der Fusion von Linde AG und Praxair im Oktober 2018 entstanden. Das neue Unternehmen habe sein operatives Geschäft nach kartellrechtlich geforderten Veräußerungen am 1. März 2019 begonnen, nachdem Praxair sein Gasgeschäft in Europa und die Linde AG weite Teile ihres bisherigen US-Geschäfts verkauft hätten. Kerngeschäft von Linde plc seien Gase und Prozessanlagen, die Gase gewinnen oder herstellen würden. Der steuerrechtliche Sitz sei in Irland, der gesellschaftsrechtliche in England.Der Umsatz sei in Q4 2021 gegenüber Q4 2020 um 14% auf USD 8,3 Mrd. und der bereinigte operative Gewinn um ebenfalls 14% auf USD 1,8 Mrd. geklettert. Die bereinigte operative Gewinnmarge sei in etwa gleichbleibend bei 22,2% zu liegen gekommen. Ergebnisverbessernd hätten neben höheren erzielten Preisen (Umsatz-Wachstumsbeitrag von 3%) auch gestiegene Absatzvolumina (+6%) gewirkt. Robust habe sich insbesondere die Nachfrage aus der Elektronik-, Chemie- und Energieindustrie gezeigt. Die Umsatzerwartungen hätten im Schnitt bei USD 7,83 Mrd. gelegen. Im Gesamtjahr 2021 habe Linde einen gegenüber 2020 um 13% höheren Umsatz von USD 30,8 Mrd. erzielt.Unter dem Strich habe im Berichtsquartal ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von USD 2,77 zu Buche gestanden (+20% im Jahresvergleich), womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 2,67 je Aktie übertroffen worden seien. Im Gesamtjahr 2021 habe Linde einen bereinigten operativen Gewinn von USD 7,2 Mrd. (+24%), eine bereinigte operative Gewinnmarge von 23,3% (+200 Basispunkte) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von USD 10,69 (+30%) erwirtschaftet. Damit habe man die im Vorjahr dreimal angehobene Zielbandbreite für den Gewinn je Aktie von zuletzt USD 10,52 und USD 10,62 übertroffen.Für das Gesamtjahr 2022 habe Linde vor Kriegsausbruch in der Ukraine eine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie von USD 11,55 bis USD 11,85 abgegeben, was einem Wachstum von 10% bis 13% entsprechen würde. Aufgrund der konjunkturellen Auswirkungen der Sanktionen sehe der Analyst den Ausblick jedoch mit Abwärtsrisiko behaftet.Linde sei das 19. Jahr in Folge im Dow Jones Sustainability World-Index vertreten, was keinem anderen Chemieunternehmen gelungen sei. Linde beabsichtige, seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2035 um 35% zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral zu sein.Linde sei dank seines defensiven Geschäftsmodells und vorteilhaften Produktmix gut durch das noch von der Pandemie geprägte Jahr 2021 gekommen und habe auch im Schlussquartal ein sehr solides Ergebnis abgeliefert. Profitiert habe Linde dabei vor allem von der robusten Kundennachfrage im Lichte der konjunkturellen Erholung bzw. den generellen Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten, die sich in höheren Absatzpreisen niedergeschlagen hätten. Beachtlich sei auch, dass Linde den insgesamt dreimal angehobenen Gesamtjahresausblick sogar noch übertroffen habe. Für das laufende Geschäftsjahr habe sich Linde bei Verkündung der Quartalszahlen Mitte Februar zuversichtlich gegeben.