Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (29.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das Q3 2021 (Umsatz, Ergebnis- und Margenverbesserung) habe im Rahmen der Erwartungen von Diermeier gelegen bzw. sei besser als von ihm erwartet ausgefallen (zum Vergleich Marktkonsens: durchweg inline). Zudem sei die Q3-EPS-Guidance übertroffen worden. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe die Ausschüttung an die Aktionäre (Dividende, Aktienrückkäufe) vollständig gedeckt. Der Ergebnisausblick für 2021 sei abermals angehoben worden (verwässertes, bereinigtes EPS: 10,52 bis 10,62 (bisher: 10,10 bis 10,30; zuvor: 9,60 bis 9,80; ursprünglich: 9,10 bis 9,30; Gj. 2020: 8,23; Gj. 2019: 7,34) USD).Der Markt für Industriegase biete u.a. nach wie vor langfristiges, strukturelles Wachstum (zusätzliche Impulse durch politische Wasserstoffinitiativen) und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung des Linde plc-Konzerns nach Erachten des Analysten auch zukünftig förderlich sein sollte. Den anstehenden Wechsel an der Konzernspitze (per 01.03.) sehe er nicht als Belastungsfaktor für die Linde plc-Aktie an. Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 7,19 (alt: 6,79) USD; berichtetes EPS 2022e: 8,59 (alt: 8,16) USD).