Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

206,60 EUR +1,13% (31.07.2020, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

205,50 EUR +0,24% (31.07.2020, 11:41)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (31.07.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) von 172 auf 184 Euro.Linde habe es zwar in Q2 2020 erneut geschafft, die Markterwartungen zu übertreffen, die Corona-Krise habe aber auch in den Zahlen des weltweit führenden Industriegaseherstellers Bremsspuren hinterlassen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dem Optimismus von Konzernchef Angel, der für das dritte Quartal ein Ergebnis im Bereich des Vorjahres und für das gesamte Jahr 2020 sogar eine Ergebnissteigerung in Aussicht gestellt habe, habe das jedoch keinen Abbruch getan. Die Prognosen unterlägen angesichts der schwer vorherzusagenden Folgen der Corona-Krise allerdings erheblichen Unsicherheiten und auch der gerade in jüngster Zeit wieder verstärkt wirksam werdende Einfluss von Wechselkursveränderungen sei aus Sicht eines europäischen Anlegers nicht zu vernachlässigen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Linde-Aktie bekräftigt und da Kursziel von 172 auf 184 Euro angehoben. (Analyse vom 31.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Linde plc": Keine vorhanden.