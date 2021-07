XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com (30.07.2021/ac/a/d)



Nach einer nur zweimonatigen Konsolidierung habe es die Aktie von Linde geschafft, nachhaltig auf ein neues Allzeithoch auszubrechen, also eines der besten positiven Signale überhaupt zu generieren. Zuvor sei sie mehrere Wochen lang um den weiter steigenden, mittelfristig bedeutenden 55-Tage-Durchschnitt herum gependelt und habe zudem einen Härtetest zu bestehen gehabt: mit dem Einmonatstief von Mitte Juli habe der vom Corona-Crash-Tief ausgehende, gut 16 Monate alte Aufwärtstrend auf dem Spiel gestanden. Die Trendlinie sichere inzwischen mit der 55-Tage-Linie um 244/245 Euro ab und liefere kurzfristig orientierten Tradern die ideale Zone für den Stopp. Wer ruhiger unterwegs sei, setze dagegen auf die massive, waagrechte Unterstützungszone um 235/236 Euro, welche sich von Ende März bis Ende Juni etabliert habe. Von unten nähere sich als zusätzlicher Stabilisator die steigende, derzeit um 225 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Nach oben könnte der Kurs von einer anderthalbjährigen oberen Trendlinie gedeckelt werden, die zurzeit um 259 Euro verlaufe, bis zum Sommer 2022 aber durchaus ein Kursniveau von 300 Euro ermöglichen würde. Der Ausbruch über die Gerade wäre sogar ein weiteres positives Signal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 30.07.2021)