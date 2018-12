Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Linde-Aktie

(EUR) Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 07.12.2018 - buy Jefferies Laurence Alexander 15.11.2018 - market perform BMO Capital Markets - 09.11.2018 157,50 buy Baader Bank Markus Mayer 11.12.2018 - equal-weight Barclays Duffy Fischer 05.11.2018 - underperform Bernstein Research Gunther Zechmann 03.12.2018 185 Dollar overweight JPMorgan Jeffrey Zekauskas 02.11.2018 - buy Deutsche Bank Tim Jones 11.12.2018 153 halten DZ BANK Peter Spengler 30.10.2018 140 halten NordLB Thorsten Strauß 11.12.2018 234 buy Société Générale Peter Clark 22.10.2018 - buy UBS Geoff Haire 06.12.2018 - outperform Exane BNP Paribas - 28.11.2018 - neutral equinet AG Knud Hinkel 28.11.2018 - hold Commerzbank Michael Schäfer 15.11.2018 195 hold Warburg Research Eggert Kuls 26.07.2018



Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

140,50 EUR -0,92% (12.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

141,75 EUR +1,50% (12.12.2018, 19:18)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde Group (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 14. November die Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14.11. zu entnehmen ist, haben bei dem vor der Fusion mit Praxair stehenden Linde-Konzern ungünstige Währungseffekte auf die Bilanz gedrückt. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 1,7 Prozent auf 13,05 Milliarden Euro zurückgegangen, wie Linde mitgeteilt habe. Zudem habe sich die erstmalige Anwendung von IFRS 15 negativ auf den Umsatz ausgewirkt. Bereinigt um diese und Währungseffekte wären die Erlöse aber um 4,8 Prozent gewachsen.Das operative Ergebnis (EBITDA) sei nicht zuletzt dank Kosteneinsparungen um 4,2 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro geklettert. Bei Umsatz und operativen Gewinn wolle Linde nun im Gesamtjahr das obere Ende der Prognose-Spannen erreichen. Bislang peile Linde beim währungsbereinigten Umsatz einen Zuwachs von bis zu vier Prozent an. Der operative Gewinn (EBITDA) könnte um bis zu fünf Prozent zulegen.Nach jahrelangem Bemühen hätten Linde und der US-Konkurrent Praxair nach der Zustimmung aller Kartellbehörden ihre Fusion unter Dach und Fach gebracht. Jedoch unterliege der Zusammenschluss noch Kartell-Auflagen in den USA - Linde und Praxair sollten sich aus neun Teilbereichen des Industriegasgeschäfts zurückziehen. Bis die Bedingungen erfüllt sind, müssen Linde und Praxair ihre Geschäfte weltweit getrennt voneinander führen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Laurence Alexander, Aktienanalyst von Jefferies, am 15.11. nach Q3-Zahlen das "buy"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Dem etwas besser als erwartet ausgefallenen Umsatz des vor der Fusion mit US-Rivalen Praxair stehenden Gasekonzerns stehe eine schwächere operative Ergebnisentwicklung (EBITDA) gegenüber, so der Analyst.Hingegen hat Gunther Zechmann, Analyst von Bernstein Research, am 03.12. das "underperform"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Der Industriegase-Sektor präsentiere sich in einer gesunden Verfassung, so der Analyst. Der DAX-Titel dürfte sich im Vergleich mit den Wettbewerber-Papieren aber unterdurchschnittlich entwickeln.Markus Mayer, Analyst der Baader Bank, hat am 11.12. anlässlich des Aktienrückkaufprogramms sein "buy"-Votum für die Linde-Aktie bestätigt und ein Kursziel von 157,50 Euro angegeben. In Verbindung mit der steigenden Gewichtung des Industriegasekonzerns im DAX sehe Mayer eine Kursstütze für den Titel.Dagegen hat Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, am 11.12. das Kursziel von 140 Euro und das "halten"-Rating für die Linde-Aktie bestätigt. Mit der beschlossenen Dividendenhöhe für das Q4 passe sich der DAX-Konzern an die Ausschüttungspolitik der übernommenen Praxair an, so der Analyst. Das angekündigte, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm sollte den Aktienkurs in nächster Zeit leicht stützen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?