ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (10.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Das sieht übel aus - ChartanalyseLinde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) befindet sich in einer fallenden Tendenz, die erste nachhaltige Konsequenzen mit sich brachte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nachdem es der Linde-Aktie nicht gelungen sei, das Hoch von Anfang Juni um 180 Euro noch einmal einen Monat später zu überbieten, habe als Folge eine bis heute anhaltende Abwärtstendenz eingesetzt, welche die Notierungen schnell aus dem aktuell aus dem gehaltenen Aufwärtstrend habe fallen lassen. Wenige Tage später sei der Bruch mit der derzeit bei 159,79 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie als weiterer Rückschlag gefolgt. Das sei insofern entscheidend, dass es sich nicht nur um eine langfristige Orientierung handeln könne, sondern diese den Aufwärtstrend unterstützend auf der Unterseite begleitet habe. So befinde sich die Linde-Aktie aktuell auf dem tiefsten Stand seit Ende April.Charttechnisch könnte die zwischen Mai und Juli entstandene Formation mit drei markanten Hochs als Kopf-Schulter-Kopf-Formation erkannt werden, die mit dem Unterschreiten von 165 Euro aktiviert worden sei. Die fallende Tendenz sei ungebrochen, zumal auch das Marktumfeld unter Berücksichtigung der Saisonalität für August und September nach unten tendieren könnte. Ein Ziel für eine fallende Linde-Aktie könnte sich an einer mehrjährigen Unterstützungszone um 140 Euro befinden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.08.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:159,05 EUR +0,09% (10.08.2017, 11:52)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:158,981 EUR -0,20% (10.08.2017, 11:44)