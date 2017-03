ISIN Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (17.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie: Steigende Tendenz - ChartanalyseSeit Juli lässt sich bei der Aktie von Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) ein Aufwärtstrend erkennen, der aktuell zwischen 151,30 und 184,60 Euro beschrieben werden kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Den höchsten Stand hätten die Notierungen dabei im Dezember bei 166 Euro erreicht. Anschließend habe die Linde-Aktie mit dem aktuellen Jahrestief bei 145,60 Euro zurück zur Unterseite der steigenden Tendenz tendiert, habe diese bestätigt und sie in den folgenden Wochen weiter verfolgt. Dabei hätten sich seit Anfang März an der unteren Begrenzung des Trends steigende Tiefs abgezeichnet. Darunter könne die Linde-Aktie zudem bei 150 Euro eine horizontale Unterstützung an den zuletzt gesehenen Verlaufstiefs finden.In einem freundlichen Marktumfeld sollte die zuletzt im Vergleich zum Gesamtmarkt eher schwach gehandelte Aktie die Höhe des Trendkanals bis in den Bereich um 180 Euro ausnutzen können. Während der DAX um 5,2 Prozent seit Jahresanfang zugelegt habe, habe die Linde-Aktie um 2,8 Prozent nachgegeben. Hier bestünde also Aufholpotenzial, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.03.2017)Börsenplätze Linde-Aktie:152,55 EUR +0,53% (17.03.2017, 09:58)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:153,339 EUR +0,75% (17.03.2017, 10:14)