Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (16.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) unter die Lupe.Linde treibe seine Vorbereitungen für die anstehende Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair immer weiter voran. Heute sei bekannt geworden, dass der Verkauf des Großteils des Amerika-Geschäfts abgeschlossen worden sei.Der deutsche Wettbewerber Messer und sein Partner CVC würden für umgerechnet 2,8 Mrd. Euro Geschäftsbereiche von Linde in Nord- und Südamerika übernehmen. Im letzten Jahr hätten diese 1,4 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet und einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 305 Mio. Euro beigesteuert. Grund für den Verkauf: Linde und Praxair würden die Genehmigung der Kartellbehörden erhalten wollen.Nachdem schon Anfang Juli ein großer Teil des Europa-Geschäfts von Praxair für fünf Mrd. Euro an den japanischen Rivalen Taiyo Nippon Sanso verkauft worden sei, sei jetzt der nächste wichtige Schritt gelungen. Bis zum 24. Oktober solle die Fusion unter Dach und Fach sein. Bei Zustimmung der Wettbewerbshüter würde der größte Industriegasekonzern der Welt entstehen.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Linde-Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):