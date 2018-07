Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

213,80 EUR +2,99% (25.07.2018, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

213,40 EUR +2,84% (25.07.2018, 12:30)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (25.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) von 172 auf 198 Euro.Mit den Zahlen für das erste Halbjahr 2018 habe Linde trotz des rückläufigen Umsatzes die Markterwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei derangestrebten Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair habe der DAX-Konzern dank der Verkaufsvereinbarungen für umfangreichere Aktivitäten zur Erlangung der kartellrechtlichen Genehmigungen große Fortschritte erzielt. Noch stehe allerdings die Zustimmung wichtiger Wettbewerbshüter aus. Da die Wahrscheinlichkeit für den Vollzug des Zusammenschlusses deutlich gestiegen sei und auf Basis überarbeiteten Schätzungen habe Strauß sein Kurszielvon 172 auf 198 Euro angehoben.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt jedoch in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Linde-Aktie. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):