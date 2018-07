München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) vor Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 245 oder 172 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde AG wird am 25. Juli seine Q2-Zahlen vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie (zum Umtausch) anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Markus Mayer. Der Aktienanalyst der Baader Bank hat am 18.07. vor Q2-Zahlen das Kursziel von 242,50 Euro und das "buy"-Votum für die Linde-Aktie (zum Umtausch) bestätigt. Der Analyst glaube bei Linde an ein besseres Abschneiden als der Markt. Der Fokus bei dem Titel liege aber momentan mehr auf dem Genehmigungsprozess für die geplante Fusion mit dem US-Rivalen Praxair. Das DAX-Papier bleibe ein "Top Pick" im Chemiesektor.Geoff Haire, Aktienanalyst der UBS, hat am 17.07. das Kursziel von 225 Euro und das "buy"-Rating für die Linde-Aktie (zum Umtausch) bekräftigt. Der Gasekonzern komme mit dem jüngsten Anteilsverkauf der kartellrechtlichen Genehmigung des geplanten Zusammenschlusses mit Praxair einen Schritt näher, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie (zum Umtausch)?