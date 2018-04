Kursziel

Linde-Aktie (zum Umtausch)

(EUR) Rating

Linde-Aktie (zum Umtausch) Firma Aktienanalyst Datum: 225,00 buy Société Générale - 20.04.2018 242,50 buy Baader Bank Markus Mayer 17.04.2018 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 16.04.2018 - buy Deutsche Bank Tim Jones 03.04.2018 176,00 overweight Barclays Sebastian Satz 23.03.2018 175,00 neutral Citigroup Thomas Wrigglesworth 20.03.2018 208,00 buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 16.03.2018 191,00 hold Warburg Research Eggert Kuls 12.03.2018 200,00 halten LBBW Ulle Wörner 12.03.2018 156,00 verkaufen NordLB Thorsten Strauß 08.03.2018 - neutral JPMorgan Chetan Udeshi 08.03.2018 180,00 hold Commerzbank Michael Schäfer 08.03.2018

Börsenplätze Linde-Aktie (zum Umtausch):



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

172,75 EUR -0,63% (24.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie (zum Umtausch):

173,05 EUR -0,42% (24.04.2018, 17:41)



ISIN Linde-Aktie (zum Umtausch):

DE000A2E4L75



WKN Linde-Aktie (zum Umtausch):

A2E4L7



Ticker-Symbol Linde-Aktie(zum Umtausch):

LINU



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. (24.04.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Linde-Aktie (zum Umtausch) (ISIN: DE000A2E4L75, WKN: A2E4L7, Ticker-Symbol: LINU) vor Bekanntgabe der Q1-Zahlen zu? 242,50 oder 156,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde AG wird am 25. April seine Q1-Zahlen vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie (zum Umtausch) anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Markus Mayer. Der Aktienanalyst der Baader Bank hat am 17.04. vor Q1-Zahlen sein Kursziel von 242,50 Euro und sein "buy"-Votum für die Linde-Aktie (zum Umtausch) bestätigt. Die Gewinn- und Verlustkennziffern könnten etwas unter den Konsensprognosen liegen, aber der Markt dürfte sich auf neue Informationen zur Fusion mit Praxair und kartellrechtliche Neuigkeiten zu Veräußerngen konzentrieren, so der Analyst.Auch Tim Jones, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat am 03.04. vor Zahlen sein "buy"-Rating für die Linde-Aktie (zum Umtausch) bekräftigt. Negative Wechselkurseffekte dürften im Gase-Geschäft für Gegenwind gesorgt haben, so der Analyst. Durch den geplanten Zusammenschluss mit Praxair biete der Titel aber gutes mittelfristiges Potenzial.Die geplante Fusion mit dem kleineren US-Rivalen Praxair steht bei Linde im Mittelpunkt. Der Zusammenschluss soll zwar bis Ende 2018 besiegelt werden, jedoch fehlt für das Vorhaben noch die Zustimmung von wichtigen Kartellbehörden. Beide Unternehmen möchten Kreisen zufolge ihre geplante Fusion mit weiteren Zugeständnissen retten. Die Europäische Kommission verlängerte die Prüfung bis zum 9. August. Die EU-Kommission verlangt Zugeständnisse von den Fusionspartnern, um deren Marktmacht nicht zu groß werden zu lassen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie (zum Umtausch) auf einen Blick: