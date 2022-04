Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 327,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 07.04.2022 345,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 04.04.2022 390,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 30.03.2022 290,00 EUR Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 23.03.2022 - Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 06.03.2022 300,00 Euro Buy Berenberg Sebastian Bray 22.02.2022 382,00 EUR Buy HSBC Martin Evans 18.02.2022 321,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 15.02.2022 323,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 14.02.2022 365,00 USD Outperform BMO Capital Markets John McNulty 14.02.2022



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

286,55 EUR +0,53% (27.04.2022, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

286,65 EUR -0,10% (26.04.2022)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (27.04.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 382,00 oder 290,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 28. April 2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Martin Evans, Analyst von HSBC, sie in einer Studie vom 18.02.2022 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 366,00 auf 382,00 Euro angehoben. Das Unternehmen habe einen "starken Anstieg" der Leistung im vierten Quartal gemeldet und verfüge über defensive langfristige Verträge sowie Wachstum bei Händlern, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Aaron Alber hat den Titel am 23.03.2022 auf "halten" belassen. Das Kursziel wurde von 302,00 auf 290,00 Euro gesenkt. Linde sei dank seinem defensiven Geschäftsmodell und vorteilhaftem Produktmix gut durch das noch von der Pandemie geprägte Jahr 2021 gekommen und habe auch im Schlussquartal ein sehr solides Ergebnis abgeliefert. Profitiert habe Linde dabei vor allem von der robusten Kundennachfrage im Lichte der konjunkturellen Erholung bzw. den generellen Preissteigerungen an den Rohstoffmärkten, die sich in höheren Absatzpreisen niedergeschlagen hätten. Beachtlich sei auch, dass Linde den insgesamt dreimal angehobenen Gesamtjahresausblick sogar noch übertroffen habe. Für das laufende Geschäftsjahr habe sich Linde bei Verkündung der Quartalszahlen Mitte Februar zuversichtlich gegeben.Was die Unternehmensleitung damals aber möglicherweise noch nicht auf dem Radar gehabt habe, sei die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts mit seinen Implikationen auf die weitere Entwicklung der Konjunktur und hier vor allem auf die Industrieproduktion. Vielen Kunden aus dem Industriebereich dürften die hohen Energie- und Rohstoffpreise erheblich zusetzen. Zunehmende Störungen in den Lieferketten infolge von Produktionsunterbrechungen könnten die Abwärtsdynamik verschärfen. Auf der Habenseite könne Linde eine global starke Marktstellung für sich verbuchen und eine - dank der Konzentration des Marktes auf wenige, große Hersteller - Macht bei der Preisfestsetzung für sich verbuchen. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit doppeltem Volumen sollte den Kurs tendenziell unterstützen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: