274,35 EUR +0,46% (27.10.2021, 08:02)



274,50 EUR +0,90% (26.10.2021)



IE00BZ12WP82



A2DSYC



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (27.10.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 325,00 oder 250,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 28. Oktober 2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Andrew Stott, Analyst der UBS, sie in einer Branchenstudie vom 12.10.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 310,00 auf 325,00 Euro angehoben. Das Schlussquartal werde ein harter Test für die Chemieunternehmen, so der Analyst. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Autobranche sowie Chinas habe er die Gewinnerwartungen für 2021 und 2022 ein wenig reduziert. Es sei aber nicht an der Zeit, die Segel zu streichen. So würden die Aktienkurse bereits die schlechten Nachrichten reflektieren und die Autobranche könnte 2022 schon wieder mehr Rückenwind liefern.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der NORD LB. Analyst Thorsten Strauß hat den Titel am 14.10.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel von 250,00 Euro wurde bestätigt. Das schwieriger werdende Geschäftsumfeld werde angesichts gesunkener Kurs in die Aktienmarktbewertung der Chemiebranche eingepreist, so Strauß. Während die Nachfrage nach Chemikalien infolge der Konjunkturerholung hoch bleibe, würden die Probleme in den Lieferketten zunehmend zum Bremsklotz. Die Berichtssaison zum dritten Quartal dürfte daher die eine oder andere negative Überraschung bereithalten. Daher könnten die Aktienkurs weiter unter Druck geraten, womit dann eine realistischere Sicht auf die Geschäftsperspektiven eingepreist werden würde. Zudem sollte sich die Lage in den weltweiten Lieferketten auch wieder verbessern.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: