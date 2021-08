Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 285,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 05.08.2021 282,00 USD Buy Berenberg Anthony Manning 03.08.2021 250,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 03.08.2021 258,00 EUR Halten Independent Research Sven Diermeier 02.08.2021 308,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 02.08.2021 290,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 30.07.2021 291,00 EUR Buy Goldman Sachs Robert Koort 30.07.2021



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

260,85 EUR -0,32% (13.08.2021, 08:17)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

260,00 EUR -0,06% (12.08.2021)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (13.08.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 308,00 oder 250,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 30. Juli 2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli zu entnehmen ist, werde der weltweit größte Industriegase-Konzern dank gut laufender Geschäfte immer zuversichtlicher für das laufende Jahr. Das Gewinnziel habe das Unternehmen erneut angehoben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2021 auf 10,10 bis 10,30 USD zulegen. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um 23 bis 25%. Dabei profitiere Linde auch von günstigen Währungseffekten. Zuletzt sei das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 9,60 bis 9,80 USD ausgegangen.Im zweiten Quartal habe sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 42% auf 2,70 USD erhöht. Das sei mehr gewesen als von Experten im Schnitt erwartet. Im fortgeführten Geschäft habe der bereinigte operative Gewinn um 39% auf rund 1,8 Mrd. USD zugelegt. Der Umsatz sei dank höherer Preise und Volumen um 19% auf 7,6 Mrd. USD geklettert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Peter Spengler, Analyst der DZ BANK, sie in einer Analyse vom 02.08.2021 weiterhin mit dem Rating "kaufen" bewertet. Das Kursziel wurde von 293,00 auf 308,00 Euro angehoben. Das Geschäft des weltweit größten Industriegase-Konzerns sei durch eine hohe Nachfrage in allen Endmärkten geprägt gewesen, so der Analyst. Der Experte habe unter anderem auf die hervorragenden Wettbewerbspositionen im Gasgeschäft und die gute Positionierung in dem Zukunftsmarkt "Wasserstoff" verwiesen.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der NORD LB. Analyst Thorsten Strauß hat den Titel am 03.08.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel wurde von 235,00 auf 250,00 Euro erhöht. Mit starken Q2-Zahlen und einer erneuten Anhebung der Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr 2021 habe Linde beeindruckt, so der Analyst. Erstaunlich daran sei, dass der Gasehersteller eigentlich als wenig anfällig für konjunkturzyklische Schwankungen gelte und daher auch weniger stark von der wirtschaftlichen Erholung nach Lockerung der zur Eindämmung der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen hätte profitieren sollen. Dank einer komfortablen Auftragslage und einer Vielzahl von langfristigen Projekten sei Linde zudem gut für künftiges Wachstum aufgestellt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: