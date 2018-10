Die Aktie von Limes Schlosskliniken werde derzeit lediglich mit 26 Mio. Euro kapitalisiert. Setze Frank seinen Plan um, werde sich die Aktie nicht nur einmal verdoppeln. Die Experten sähen in der Aktie ein ideales Investment auf Sicht von zwei bis drei Jahren mit einer Chance von 200 bis 300%. Im Prinzip sei die Aktie für Börsianer fast perfekt. Die Experten würden dies keinem wünschen, aber wenn es mal ganz schlecht laufe an der Börse, wäre eine Erholung im "eigenen Hause" doch keine schlechte Wahl.



Kurzprofil Limes Schlosskliniken AG:



Im Herzen der Mecklenburger Schweiz gelegen, ist die Limes Schlossklinik (ISIN: DE000A0JDBC7, WKN: A0JDBC, Ticker-Symbol: LIK) ein privates Akutkrankenhaus, das sich auf die Behandlung von psychischen und psychosomatischen Krankheitsbildern, sowie von stressbedingten Erkrankungen/ Stressfolgeerkrankungen spezialisiert hat. (17.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Limes Schlosskliniken-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Limes Schlossklinik AG (ISIN: DE000A0JDBC7, WKN: A0JDBC, Ticker-Symbol: LIK) unter die Lupe.Am vergangenen Freitag hätten zwei Unternehmen ihr Börsendebüt gefeiert. Unter sehr großem Interesse die Knorr-Bremse AG, die Eigentümer Heinz Hermann Thiele allerdings relativ teuer an die Börse gebracht habe. Ganz anders sei der Börsengang bei der Limes Schlosskliniken AG - fast schon still und leise - am Börsenplatz Düsseldorf gelaufen. Es sei eine reine Notizaufnahme erfolgt. Eine Kapitalmaßnahme oder ein Verkauf von Aktien sei mit dieser Notizaufnahme der Limes Schlosskliniken AG nicht verbunden gewesen.Der Kopf hinter diesem Unternehmen sei zumindest Börsianern nicht ganz unbekannt. Gert Frank. Frank sei in Personalunion auch CEO der Geratherm Medical AG, an der er knapp 50% der Anteile kontrolliere. Mit der Limes Schlosskliniken AG wolle es der ehemalige Investmentbanker nochmals wissen. Er sei mit einem Anteil von knapp 80% größter Anteilseigner und habe sich mit der Firma ein Geschäftsfeld ausgesucht, welches viel- versprechend und zugleich frei von konjunkturellen Risiken sei.Das Unternehmen agiere als Betreiber von hochwertigen Privatkliniken für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychoanalyse für Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Behandlungsschwerpunkte seien Stressfolgeerkrankungen. Dazu würden unter anderem mentale und seelische Störungen wie beispielsweise Depressionen, affektive Störungen und akute Burnout- Zustände gehören. Psychische Erkrankungen würden zu den wichtigsten Krankheitsarten auf der Welt zählen. Es handle sich hierbei um einen Wachstumsmarkt, der bisher in Deutschland eher stiefmütterlich bedient werde. Eine erste Klinik, die Limes Schlossklinik Rostocker Land, sei im März 2016 eröffnet worden.In der Spezialklinik würden Themen wie Depression/Burnout, Trauma, Schlafstörung, Essstörung, Sucherkrankung, Schmerz- und Angststörung behandelt. Insgesamt kümmere sich ein 53-köpfiges medizinisches Team um die Patienten. Wie den Experten Frank im Hintergrundgespräch mitteile, liege die Auslastung bereits bei über 60%. "Erfahrungsgemäß erreichen neue Kliniken nach drei Jahren die Vollauslastung. Wir befinden uns somit auf einem guten Weg und haben bei dieser Klinik bereits im Frühjahr 2017 die Gewinnschwelle erreicht." Steige die Auslastung auf ca. 90% und die aktuellen Tagessätze könnten beibehalten werden, könne alleine diese Klinik einen Umsatz von über 17 Mio. Euro einfahren. Die Margen würden im zweistelligen Bereich liegen. Schon in diesem Jahr werde dieser Standort ordentliche Gewinne einfahren.Aktuell würden schätzungsweise über 5.600 Privatkliniken-Betten in Deutschland für Personen mit psychischen Erkrankungen fehlen. Die großen Privatkliniken wie zum Beispiel Asklepios Kliniken seien mit Limes Schlosskliniken nur marginal vergleichbar, da sich ihr Angebot über alle Versicherungstarife erstrecke und als Teilsegment eines größeren medizinischen Behandlungsspektrums diene. Es gebe durchaus ein paar kleinere Wettbewerber, aber direkt vergleichbar zum Konzept von Frank diene fast keines dieser Häuser.Limes Schlosskliniken AG bewege sich mit ihrem Geschäftsmodell aufgrund der stetig steigenden Anzahl psychischer Erkrankungen in einem Markt mit einem langfristig positiven Wachstumstrend. Die letzte Kapitalerhöhung habe im Februar 2018 zu Kursen von 95 Euro stattgefunden. Eine Wandelanleihe sei im Volumen von 5,5 Mio. Euro platziert worden und werde das aktuelle Grundkapital von knapp 253.000 Aktien nochmals moderat erhöhen. Der Investor Rolf Elgeti sei über seine Obotritia Capital mit knapp 5% an Limes beteiligt. "Aus unserer Sicht ist die Limes-Gruppe in einer - bedauerlicherweise - sehr stark wachsenden Nische unterwegs. Die Kombination aus gut geführten Spezial-Immobilien und professioneller Betreuung der Patienten erscheint mir sehr wertstiftend - für die Patienten selbst und damit langfristig auch für die Aktionäre. In diesem Marktumfeld sollte es für das Management relativ leicht möglich sein, eine sehr profitable Wachstumsdynamik zu zeigen", so Elgeti gegenüber der Vorstandswoche.