Wien (www.aktiencheck.de) - Gute Zahlen sind oft nicht gut genug: Die Aktien von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) büßten gestern 8,8% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu den Favoriten hätten im gestrigen Handel hingegen die Aktien von eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) (+5,4 %) und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) (+7 %) gezählt. Der Boom im Online-Handel in Zeiten von Lockdowns habe beiden Konzernen noch bessere Zahlen beschert als dies ohnehin schon zu erwarten gewesen sei. Auch die Ausblicke beider Firmen hätten zu überzeugen vermocht.Die Aktien von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) hätten gestern weitere 42% an Wert eingebüßt. Die Kurskapriolen bei diesem und anderen Titeln hätten natürlich die Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen. (05.02.2021/ac/a/m)