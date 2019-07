"In dieser Woche steht für Facebook und sein Libra-Projekt einiges auf dem Spiel, denn David Marcus, der Verantwortliche für Libra und Calibra, muss gleich vor zwei verschiedenen Ausschüssen Rede und Antwort stehen. Am Dienstag wurde er vor dem parlamentarischen Bankenausschuss des US-Senats gegrillt und musste darlegen, wie Facebook plant, mit dem Daten- und dem Anlegerschutz umzugehen gedenkt", schildere Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Für ihn habe Marcus Performance vor dem Ausschuss zu wünschen übrig gelassen: "Angesprochen auf den Anlegerschutz, antwortete er lediglich ausweichend, man werde sich um solche Fälle kümmern. Was das konkret heißt, ließ er jedoch offen." Auch seine Beteuerungen, dass die Daten von Libra streng von denen von Facebook getrennt bleiben sollten, ja dass das sogar essentiell für den Erfolg von Libra sei, überzeuge Sadowski kaum. "Vor dem Hintergrund der WhatsApp-Übernahme 2014 klingt dieses Versprechen ein wenig scheinheilig. Dort hieß es auch zuerst, dass ein Datenabgleich nicht möglich sei. Zwei Jahre später war davon nicht mehr die Rede und die Daten wurden in immer mehr Ländern abgeglichen. Seit 2018 übrigens auch bei uns in Deutschland. Warum sollte es jetzt bei Libra anders laufen?"



Für David Marcus gebe es auch am Mittwoch keine Verschnaufpause. Dann stehe eine Anhörung im US-Kongress auf dem Programm - und auch hier werde sich der Facebook-Manager Kritikern gegenübersehen, die ganz genau nachfragen würden. Insbesondere die demokratische Abgeordnete Maxine Waters habe bereits Zweifel an Libra angemeldet, als sie bei einer Anhörung den Präsidenten der FED, Jerome Powell, direkt darauf angesprochen habe, was er in der Sache zu unternehmen gedenke und wie eine Regulierung aussehen könnte. "Bei besagter Anhörung wurde sehr klar, dass der Politik das Thema Kryptowährungen unter den Nägeln brennt. Befürchtet werden weitreichende Konsequenzen für Millionen von Amerikanern. Die Demokraten fordern, dass die Fed eine proaktive Rolle übernimmt, damit das Währungs- und Zahlungssystem nicht in Gefahr gerät. Ihrer Meinung sollte Facebook seine Libra-Pläne auf Eis legen, bis die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen sind, damit die Notenbank weiter die Zügel in der Hand behalten kann und Themen wie Datenschutz oder Geldwäsche abschließend geklärt sind", so Sadowski.



Diesen Forderungen entgegen stehe die Tatsache, dass Facebook sein Libra-Projekt in der Schweiz und nicht etwa in den USA angesiedelt habe. "Waters befürchtet, dass so eine Konkurrenzwährung zum Dollar geschaffen wird, die nicht einmal in den USA angesiedelt ist. Marcus hat zwar vor dem Bankenausschuss versprochen, dass die Registrierung in den USA folgen würde, aber ob das die Gemüter beruhigt ist fraglich", befürchte der Experte. Allerdings halte er es ebenfalls für unwahrscheinlich, dass Facebook den geäußerten Forderungen, seine Pläne vorerst auf Eis zu legen, nachkommen werde. Es bleibe abzuwarten, was bei der Anhörung vor dem Kongress herauskomme. (17.07.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen sind längst nicht mehr nur einer kleinen Gruppe an Spezialisten bekannt, so die Experten von LYNX Broker.Mit dem Bitcoin als Zugpferd habe das digitale Geld auch bei normalen Menschen Einzug gehalten, wenn auch bislang hauptsächlich als Geldanlage und weniger als Zahlungsmittel. Trotzdem habe die Politik das Thema bislang nur bedingt auf dem Schirm gehabt und es als Nischenphänomen abgetan. Das habe sich nun schlagartig geändert, seit Facebook den Libra als eigene Kryptowährung mit Calibra als dazugehörige Wallet angekündigt habe. Nun würden in den USA immer mehr Stimmen laut, dass die amerikanische Zentralbank FED auch bei den Kryptos mehr Kontrolle ausüben solle.