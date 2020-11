Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Levi Strauss-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

15,50 EUR +0,65% (18.11.2020, 15:21)



NYSE-Aktienkurs Levi Strauss-Aktie:

18,23 USD +2,99% (17.11.2020)



ISIN Levi Strauss-Aktie:

US52736R1023



WKN Levi Strauss-Aktie:

A2PFHR



Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LV2B



NYSE Ticker-Symbol Levi Strauss-Aktie:

LEVI



Kurzprofil Levi Strauss & Co.:



Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) ist ein Hersteller von Bekleidungsartikeln. Die Gesellschaft entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitkleidung sowie Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Neben dem Brand Levi's gehören ferner Dockers und Denizen zu den Marken der Gruppe. Die Produkte werden weltweit in über 110 Ländern über Einzelhandelsketten, Kaufhäuser, Internet sowie eine weltweite Präsenz von rund 3.000 Einzelhandelsgeschäften und Shop in Shops verkauft. Der Unternehmenssitz von Levi Strauss befindet sich San Francisco. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Levi Strauss-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Jeansherstellers Levi Strauss & Co. (ISIN: US52736R1023, WKN: A2PFHR, Ticker-Symbol: LV2B, NYSE-Symbol: LEVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nur wenige Hersteller hätten es geschafft, dass um ihre Produkte ein derart cooler Kult entstehe, wie Levi Strauss. Nachdem die Marke zwischenzeitlich out gewesen sei, komme nun sie nun wieder besser an - bei Kunden und auch bei Anlegern. Die Aktie, vom "Aktionär" in Ausgabe 44 empfohlen, gebe weiter Gas. Der Chart sehe klasse aus.Levi Strauss sei auf den höchsten Stand seit sieben Monaten geklettert und habe 200-, 100- und 50-Tage weiter hinter sich gelassen. Halte das positive Sentiment an, könnte es nun zügig in Richtung 12-Monats-Hoch bei 20,71 Dollar gehen.Die Aktie profitiere von der Aussicht auf die Rückkehr zur Normalität durch den Impfstoff. Dann sollte auch der Konsum zulegen. Sobald der Impfstoff da sei, wäre auch die Stay-at-home-Zeit zu Ende. Die Menschen würden wieder rausgehen - und zwar nicht im Schlabberlook, sondern in schicken Klamotten.Das Besondere bei Levi Strauss: Das Unternehmen habe schon in der Krise gute Geschäfte gemacht und im Sommer überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe das US-Unternehmen einen Gewinn von 27 Millionen Dollar verbucht.Levi Strauss komme aktuell auf ein 2021er KGV von 18 und auf ein KUV von 1,3, was im Peergroup-Vergleich günstig sei. Der Chart sehe aus wie aus dem Lehrbuch.Seit der Empfehlung des "Aktionär" liegt die Aktie neun Prozent im Plus - da geht aber noch einiges mehr, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 18.11.2020)