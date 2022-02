Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Lenzing Aktiengesellschaft:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Damen-Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: Nämlich eine CO2-freie Zukunft zu verwirklichen. (02.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lenzing AG (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen sei nach wie vor auf der Suche nach einem neuen CEO, wobei Aufsichtsratsmitglied Cord Prinzhorn die Position interimistisch übernommen habe. Ein neuer Chef könnte zwar neue strategische Pläne mit sich bringen, die Analysten würden jedoch erwarten, dass der Nachhaltigkeitsfokus als Kern der Unternehmensstrategie beibehalten werde. Das Unternehmen habe bereits verschiedene Auszeichnungen erhalten und zähle zu den Top 1% in der Branche in Bezug auf Nachhaltigkeit. Zusätzlich schreite der Trend zu nachhaltiger Mode schnell voran, weshalb sich die eigene Energieerzeugung durch die integrierte Zellstoffproduktion sowie ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien auszahle, besonders im aktuellen Umfeld sehr hoher Strompreise.Seit Monaten kündige das Konzernmanagement eine steigende Kostenbasis an, wobei die Bruttomarge im Q3 erstmals Anzeichen eines nachlassenden Wachstumspfads gezeigt habe. Die Analysten hätten unter noch vorsichtigen Viskosepreisannahmen ihre Prognosen für 2022e und auch ihre Schätzung für das Q4 2021e gesenkt, da die Energiekosten und die Natronlaugepreise in Asien im vierten Quartal über ihren bisherigen Prognosen gelegen hätten. Ihre Schätzungen für 2023e seien, mit Ausnahme geringfügiger Anpassungen, im Wesentlichen unverändert geblieben.Die Textilindustrie befinde sich angesichts der andauernden Pandemie und der gestörten Lieferketten weiterhin in einer Zwickmühle und die steigenden Baumwollpreise würden die Kosteninflation zusätzlich anheizen. Der Baumwollpreis sei so hoch wie seit Jahren nicht mehr, da die Ernte enttäuschend ausgefallen sei, die Düngemittelkosten infolge der Gaspreisrally gestiegen seien und einige Baumwollanbaugebiete in China für westliche Unternehmen nicht mehr zugänglich seien. Der Preis für Viskose habe bisher nicht nachgezogen, weshalb die Preisspanne zwischen Baumwolle und Viskose zumindest in China rekordverdächtig hoch sei. Daher erwarten die Analysten der RBI, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich der Trend zugunsten von Viskose umkehrt. Die Textilfabriken hätten einen Kostenvorteil, wenn sie Viskose verwenden würden, da diese derzeit 40% weniger koste als Baumwolle.Vor dem Hintergrund umfangreicher Produktionserweiterungen, die in diesem Jahr in Betrieb gehen sollten, würden die Analysten eine deutliche Umsatzsteigerung erwarten, nicht zuletzt dank eines höheren USD, wobei steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Anlaufkosten der neuen Anlagen die Rentabilität belasten würden. Die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung und die Ankündigung einer Ausschüttung von EUR 4,35 je Aktie für 2021 verdeutliche die sich verbessernde Verschuldungssituation, auch wenn die Ertragslage in 2022e aufgrund der beschriebenen Kosteninflation nun weniger stark erwartet werde.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die Lenzing-Aktie, senken aber ihre Schätzungen und ihr Kursziel von EUR 135 auf EUR 130 ab. (Analyse vom 02.02.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.