Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,656 EUR +2,18% (19.08.2019, 16:38)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

5,65 HKD +1,44% (19.08.2019)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (19.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von Analyst Steven Tseng von Daiwa Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse geht Steven Tseng, Analyst von Daiwa Capital Markets, in Bezug auf die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) weiterhin von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Lenovo Group Ltd. habe einen über den Erwartungen ausgefallenen Quartalsbericht präsentiert. Dank einer Verschiebung von Sonderzöllen seien die Aussichten für das zweite Geschäftsquartal ordentlich.Die Analysten von Daiwa Capital Markets passen das Kursziel für die Lenovo-Aktie im Zuge aktualisierter Gewinnprognosen von 6,90 auf 6,50 HKD nach unten an.In ihrer Lenovo-Aktienanalyse stufen die Analysten von Daiwa Capital Markets den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze Lenovo-Aktie:Berlin-Aktienkurs Lenovo-Aktie:0,652 EUR +0,62% (19.08.2019, 16:30)