Bonn (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Leitindices haben wie auch ihre US-Pendants zum Start ins Jahr 2019 eine Achterbahnfahrt hingelegt - bislang mit positivem Ausgang, so die Analysten von Postbank Research.



Habe sich an den ersten beiden Handelstagen noch ein durch Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie enttäuschende Konjunkturdaten geprägtes, schwächeres Bild ergeben, sei am Freitag die - vorläufige – Kehrtwende gefolgt. Starke Konjunkturdaten aus den USA sowie abnehmende Sorgen vor einem zu starken geldpolitischen Straffungskurs der FED hätten eine wahre Rally ausgelöst. EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) seien mit Zuwächsen von 2,9% beziehungsweise 2,8% aus dem Handel gegangen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sogar 3,4% auf 10.768 Punkte zugelegt. Dies sei der höchste Stand seit Mitte Dezember letzten Jahres. An der Wall Street seien die Kursaufschläge mit 3,3% (Dow Jones Industrial Average; ISIN: US2605661048, WKN: 969420), 3,4% (Standard & Poor’s 500; ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) beziehungsweise 4,3% (NASDAQ Composite; ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) in der Summe noch kräftiger ausgefallen als in Europa. Der Jahresstart sei diesseits wie jenseits des Atlantiks somit zunächst geglückt. Die asiatischen Märkte würden die positiven Vorgaben aus Europa und den USA heute Morgen wohlwollend aufnehmen und ebenfalls ins Plus drehen. Der DAX dürfte freundlich in die erste volle Handelswoche des neuen Jahres starten. (07.01.2019/ac/a/m)

