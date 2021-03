München (www.aktiencheck.de) - Während verlängerte Lockdowns in der EU die Finanzmärkte verunsichern, läuft in Amerika bereits der ökonomische Frühling an: In den USA ziehen die Umsätze der Einzelhändler bereits deutlich an, stellt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank, unter Verweis auf den Wochen-index von Redbook fest.Während sich die Stimmung jenseits des Atlantiks zurecht aufhelle, würden derzeit positivere Umfrageergebnisse gerade in Deutschland oft ein zu optimistisches Bild vermitteln, weil die Befragungszeiträume meist in der ersten März-Hälfte gelegen hätten, als die Hoffnung auf Öffnungsschritte noch groß gewesen sei. Da die wirtschaftlichen Perspektiven aber dank der anhaltenden Unterstützung der Notenbanken und Regierungen positiv bleiben würden, sollte der DAX nach seiner Konsolidierung schon bald wieder Kurs auf neue Höchststände nehmen.In der bevorstehenden Karwoche stünden einige wichtige Makrodaten an: In Deutschland seien dies neben Einzelhandelsumsätzen am Mittwoch Inflations- und am Donnerstag Arbeitsmarktdaten, allesamt für März. Für die gesamte Eurozone würden am Dienstag das Wirtschaftsvertrauen und am Mittwoch Inflationszahlen für den laufenden Monat publiziert. Und in Großbritannien komme am Mittwoch das finale Bruttoinlandsprodukt für das Schlussquartal 2020. In den USA liege der Fokus am Dienstag auf dem Verbrauchervertrauen, am Donnerstag auf dem "ISM"-Bericht für die Industrie sowie vor allem am Karfreitag auf dem Arbeitsmarktbericht für März. Schließlich werde eine Reihe von Einkaufsmanagerindices für März veröffentlicht: Am Donnerstag die finalen für Europa und die USA sowie am Mittwoch und Donnerstag einige für China. (26.03.2021/ac/a/m)