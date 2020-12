Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Lateinamerika haben die allgemein gute Aktienmarktentwicklung im November sogar noch getoppt, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Während der MSCI All Country World-Index seit Monatsbeginn um 13 Prozent gestiegen sei, sei das Pendant für die Region um 23 Prozent gestiegen. Zu verdanken sei die starke Performance vor allem auch brasilianischen Aktien, auf die etwa 63 Prozent der Marktkapitalisierung in Lateinamerika entfallen würden. Zweifellos würde das Land in besonderem Maße von einem Coronavirus-Impfstoff profitieren, da die Infektionszahlen dort sehr hoch seien.



Dirk Steffen von Postbank Research warne allerdings vor zu viel Euphorie. Zur Stabilisierung der Konjunktur habe die Regierung in Brasilien in diesem Jahr umfangreiche Fiskalpakete aufgelegt. Infolgedessen werde die Staatsverschuldung stark ansteigen, was den Spielraum für die Fiskalpolitik in Zukunft einenge. Die brasilianische Wirtschaft dürfte 2021 daher nur unterdurchschnittlich wachsen. Die Aussichten für andere lateinamerikanische Aktienmärkte - insbesondere Mexiko wegen der Abhängigkeit von der wiedererstarkten US-Wirtschaft - erscheinen mir vielversprechender, so Dirk Steffen von Postbank Research weiter. (02.12.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.