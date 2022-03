Zur Realisierung dieser Pläne wolle das Unternehmen mehr als 100 der über 200 neuen Läden, die bis 2025 weltweit eröffnet werden sollten, in China anzusiedeln. Außerdem erwarte die Gruppe laut der Investoren-Präsentation für 2022 noch zwei strategische Zukäufe. In den kommenden drei Jahren seien drüber hinaus bis zu zehn Akquisitionen denkbar.



Inwieweit die Fusion mit Primavera Capital Acquisition Corporation einer Überprüfung durch die chinesischen Aufsichtsbehörden bedürfe, sei bislang unklar. Die angekündigten, strengeren Regeln zur Kapitalbeschaffung im Ausland seien noch nicht veröffentlicht.



Das prognostizierte Wachstum der Lanvin Group sei beachtlich. Allerdings würden die Chinesen auch bis 2024 ein negatives bereinigtes EBITDA erwarten.



"Der Aktionär" bleibt daher bei der SPAC-Fusion an der Seitenlinie und im Luxus-Sektor bei seinen Empfehlungen für LVMH und Capri Holdings, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mitten in die jüngste Erholung vieler China-Aktien gibt ein chinesisches Unternehmen seine Pläne für einen US-Börsengang bekannt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Über die Fusion mit einer Mantelgesellschaft plane die Luxus-Mode-Gruppe Lanvin den Sprung an die NYSE. Das Unternehmen solle dabei mit einem Milliardenbetrag bewertet werden.Die in Shanghai ansässige Gruppe, die sich im Oktober 2021 von Fosun Fashion Group in Lanvin Group umbenannt habe, solle im Rahmen der Fusion mit dem SPAC Primavera Capital Acquisition Corporation (ISIN KYG7255E1098/ WKN A2QPN6) mit bis zu 1,9 Milliarden Dollar bewertet werden. Zum Portfolio des Unternehmens würden die Luxus-Marken Lanvin, Sergio Rossi, Wolford, St. John Knits und Caruso zählen.