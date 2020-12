Börsenplätze Lang & Schwarz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

61,00 EUR +0,99% (28.12.2020, 16:55)



Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

61,60 EUR +0,98% (28.12.2020, 16:49)



ISIN Lang & Schwarz-Aktie:

DE0006459324



WKN Lang & Schwarz-Aktie:

645932



Ticker-Symbol Lang & Schwarz-Aktie:

LUS



Kurzprofil die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft:



Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (28.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lang & Schwarz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Finanzdienstleisters Lang & Schwarz AG (L&S) (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) unter die Lupe.Von vielen Anlegern unentdeckt gehöre der deutsche Nebenwert Lang & Schwarz zu den stärksten Aktien des Jahres 2020. Noch im März habe der Aktienkurs bei 11,00 Euro notiert, seitdem stehe ein Plus von rund 500 Prozent zu Buche. Das Ende der Fahnenstange müsse damit aber noch nicht erreicht sein, das Geschäftsmodell sei spannend.L&S fungiere als "Market-Maker", der die notwendige Liquidität der Aktien sicherstelle, und biete auch Kurse für den außerbörslichen Aktienhandel an. In Europa gehöre der Konzern zudem inzwischen zu den führenden Wertpapierhandelsbanken und biete Derivate unter eigenem Namen an. Mehr als 15 Mio. Kunden erreiche L&S mit seinen Dienstleistungen nach eigenen Angaben bereits.Beflügelt worden sei das Geschäft durch die hohe Volatilität an den Börsen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Turbulenzen hätten für regen Handel gesorgt und L&S in Q3 wieder einmal ein Rekordergebnis beschert - das dritte in Folge. Vor allem die Handelstätigkeit habe deutlich mehr Gewinn beigesteuert als im Vorjahr. Für das Q4 rechne der Konzern erneut mit einem Rekordergebnis.L&S profitiere von einer Art Sonderkonjunktur durch Corona. Viele Anleger, die neu an die Börse gekommen seien, dürften aber auch nach der Pandemie dabei bleiben. Das ermögliche weiter gut laufende Geschäfte und könnte die Lang & Schwarz-Aktie ebenfalls weiter antreiben.Wer einsteigen will, sollte Kursrücksetzer zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link