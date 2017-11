Börsenplätze Lang & Schwarz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

21,801 Euro -0,68% (02.11.2017, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

21,725 Euro (01.11.2017)



ISIN Lang & Schwarz-Aktie:

DE0006459324



WKN Lang & Schwarz-Aktie:

645932



Ticker-Symbol Lang & Schwarz-Aktie:

LUS



Kurzprofil die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft:



Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (02.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Lang & Schwarz-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) kaufenswert.Die Geschäfte des Brokers aus Düsseldorfs würden sich in diesem Jahr stark entwickeln. Im ersten Halbjahr 2017 habe ein Gewinn von knapp 2,9 Mio. Euro oder 91 Cent je Aktie in der Kasse geklingelt. Lang & Schwarz Vorstandsmitglied Peter Zahn habe bereits nach Veröffentlichung der Habjahreszahlen ein "hervorragendes Ergebnis" für das dritte Quartal in Aussicht gestellt. Wie Zahn den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, müsse diese Aussage nicht korrigiert werden. "Das Marktumfeld ist für uns sehr gut. Obwohl wir in den Sommermonaten oftmals eine Saisonalität haben, ist unser Geschäft - getrieben durch die positiven Märkte - durchgängig sehr gut verlaufen", so Zahn. Sollte das Unternehmen auch in Q4 erneut eine starke Performance zeigen, könnten die Düsseldorfer im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr verdienen als einst geplant.Anfang des Jahres habe der Vorstand für 2017 noch einen Gewinn leicht über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. 2016 seien 4,9 Mio. Euro verdient worden. Dieses Ziel könnte Lang & Schwarz nun locker übertreffen. Zahn habe dies momentan nicht kommentieren wollen. Die Experten würden es für möglich halten, dass das Unternehmen den Gewinn aus dem Jahr 2015, in Höhe von rund 6 Mio. Euro, mindestens erreiche oder diesen sogar leicht übertreffe. Zudem seien die Düsseldorfer großzügige Dividendenzahler. "Wir schütten im Regelfall ca. 75% des Gewinns an unsere Aktionäre aus", so Zahn. Für das Jahr 2016 hätten die Anteilseigener eine Dividende von 1.15 Euro je Aktie erhalten. 2017 dürfte sich der Gewinn je Aktie auf ca. 2 Euro belaufen. Die Experten würden eine Anhebung der Ausschüttung auf 1,30 bis 1,50 Euro für möglich halten. Auf Basis eines Aktienkurses von 21 Euro errechne sich eine Dividendenrendite von bis zu 7% - das sei spitze!Bei aller Euphorie über die relativ günstige Bewertung und durchaus starker Dividendenrendite sei das Geschäft von Lang & Schwarz durchaus volatil und nur schwer planbar. "Trotz der Verbreiterung unseres Geschäftsmodells sind wir immer noch abhängig von der Börsenentwicklung. Das aktuelle Umfeld ist allerdings gut für uns. Es gibt aber auch schwierigere Zeiten. Zu Beispiel ausgeprägte Seitwärtsbewegungen mit geringen Umsätzen. Das ist dann eine echte Herausforderung", so Zahn. Zudem sei dem Unternehmen die massive Regulierung ein Dorn im Auge. Vor allem MiFID II, welches 2018 in Kraft trete, habe in diesem Jahr bereits Kosten und einen riesigen Aufwand verursacht. "Der bürokratische Aufwand hierfür ist überaus umfangreich und bindet intern große Ressourcen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dieser weiteren Stufe der Regulierung und die damit verbundene erhöhte Transparenz im Handelsgeschehen für den Privatanleger eine Relevanz hat oder einen Vorteil." Die Auswirkungen für alle Broker ab 2018 seien derzeit überhaupt nicht absehbar. Im schlimmsten Fall könnte sich das Ordergeschäft mit institutionellen Anlegern im Jahr 2018 reduzieren und dies würde dann auch Lang & Schwarz betreffen.Darüber hinaus sei die Gesellschaft an der Wikifolio Financial Technologies mit 5% beteiligt. Sollte Wikifolio irgendwann selbst an die Börse gehen, wäre das sicherlich positiv für Lang & Schwarz, da die Anteile derzeit zum Anschaffungswert in den Büchern stünden. Jedenfalls werde die Gesellschaft weiter von einem steigenden Volumen der Wikifolios profitieren. Ein Selbstläufer sei das aber nicht. Auch hier sei ein positives Marktumfeld von Vorteil. Turbulente Börsen würden an den Wikifolios sicherlich nicht spurlos vorbeigehen.Spannend sei natürlich der Ausbau des klassischen Brokergeschäfts im Bereich Designated Sponsoring, Umplatzierungen, Kapitalerhöhungen oder Börsengänge. Vor allem im Bereich Designated Sponsoring wolle Zahn die aktuelle Kundenbasis ausbauen. Kapitalmaßnahmen seien immer gern gesehen, da sie durchaus lukrativ für das Unternehmen seien. IPOs wären natürlich die Krönung. Hier mache sich Zahn derzeit aber wenig Hoffnung: "Größere Unternehmen laufen sicherlich. Ob das bei kleinen Firmen schon funktioniert, was unserer Zielgruppe entspricht, wage ich aktuell noch zu bezweifeln."Die Aktie von Lang & Schwarz ist angesichts der günstigen Bewertung und hohen Dividendenrendite kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". 20 bis 30% Kursgewinn sollten drin sein. Allerdings würden die Bäume, aufgrund der Volatilität des Geschäftsmodells, nicht in den Himmel wachsen. Daher empfehle man Stoppkurse rund 15% unter Einstieg. (Analyse vom 02.11.2017)