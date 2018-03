Xetra-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

36,10 EUR 0,00% (15.03.2018, 13:32)



Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

36,40 EUR -0,82% (15.03.2018, 13:34)



ISIN Lang & Schwarz-Aktie:

DE0006459324



WKN Lang & Schwarz-Aktie:

645932



Ticker-Symbol Lang & Schwarz-Aktie:

LUS



Kurzprofil die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft:



Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (15.03.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Lang & Schwarz-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Sehr überzeugend entwickelt sich der Aktienkurs der Düsseldorfer Lang & Schwarz AG (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS), die wir letztmals im März 2016 besprochen haben und unseren Lesern bei Kursen um 18 Euro erneut ans Herz legten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das damals ausgerufene Kursziel von 24 Euro sei längst Makulatur. Der Kursaufschwung seither habe seine Gründe: Das Geschäft des Wertpapierhandelsunternehmens entwickle sich in den letzten Jahren hervorragend. Für das Geschäftsjahr 2017 habe Lang & Schwarz einen Rekordüberschuss in Höhe von 8 Mio. Euro gemeldet. Das entspreche einer Steigerung von 70% gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 4,73 Mio. Euro. Umgelegt auf die Aktienzahl errechne sich daraus ein Ergebnis je Aktie von 2,55 Euro.Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei im Geschäftsjahr 2017 mit 11,3 Mio. Euro ebenfalls auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Das gemeldete Konzernergebnis beinhalte zudem eine Rückstellung für Steuern in Höhe von 3,3 Mio. Euro, für die noch geprüft werden müsse, ob sie wirklich in dieser Höhe Bestand haben müsse. Es könne daher auch noch eine Erhöhung des Konzernergebnisses in entsprechender Höhe anfallen.Vom Spitzenergebnis 2017 sollten auch die Aktionäre profitieren, die eine Ausschüttung von 1,70 Euro je Aktie erhalten sollten. Vorstand Peter Zahn erläutere: "Unsere aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik werden wir auch für das Geschäftsjahr 2017 weiter beibehalten und planen, der am 12. Juli 2018 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von ca. 1,70 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von etwa 66% des ausschüttungsfähigen Gewinns der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft", so Zahn. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von gut 35 Euro errechne sich somit eine sehr ansprechende Dividendenrendite von 4,8%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lang & Schwarz-Aktie: