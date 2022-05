Börsenplätze Lam Research-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

419,95 EUR -7,38% (09.05.2022, 19:00)



NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

445,87 USD -6,77% (09.05.2022, 19:09)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



NASDAQ-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (09.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Lam Research Corporation (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, NASDAQ-Symbol: LRCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Probleme bei den Lieferketten und erste Nachfragesorgen würden die Angst schüren, dass sich der aktuelle Chip-Boom bald dem Ende neige. Kein Wunder, würden Chip-Aktien im aktuellen Marktumfeld doch zu den schwächsten Performern gehören. Und es könnte bald noch schlimmer kommen, denn am Horizont tauche schon das nächste potenzielle Problem für die Branche auf.Laut einem Bericht von "The Information" werde innerhalb des US-Handelsministeriums aktuell diskutiert, ob ein generelles Verkaufsverbot von Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Halbleiter ausgesprochen werden solle. Eine derartige Regelung würde ein bereits bestehendes Verbot, keine derartigen Anlagen ohne spezielle Exportlizenz an Chinas führenden Chiphersteller SMIC zu liefern, auf weitere Konzerne wie Hua Hong oder Yangtze Memory ausweiten würden.Zwar könnte es laut "The Information" Monate dauern, bis ein entsprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet sei. Die Eskalation des Technologiekrieges zwischen China und den USA dürfte aber nicht nur den chinesischen Konzernen schaden. Auch die US-Anlagenbauer Applied Materials, Lam Research oder KLA dürften im Falle der Fälle betroffen sein."Der Aktionär" habe aktuell keine Chip-Zulieferer aus den USA auf der Empfehlungsliste. Ein Einstieg dränge sich hier allein aufgrund der nun günstigeren Aktienbewertung auch nicht auf, da das China-Risiko wohl noch nicht eingepreist sei. Bei den Chip-Herstellern aus den Bereichen "Computing", "Radio Frequency" oder "Analog" gibt es jedoch aussichtsreiche Schnäppchen, die nur seitens Corona einem China-Risiko ausgesetzt sind, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link