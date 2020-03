Tradegate-Aktienkurs Lakeland Industries-Aktie:

Kurzprofil Lakeland Industries Inc.:



Lakeland Industries Inc. (ISIN: US5117951062, WKN: 897575, Ticker-Symbol: LLI, NASDAQ-Symbol: LAKE) produziert und verkauft eine Reihe von Sicherheitskleidung und Zubehör für den Markt der industriellen und öffentlichen Schutzkleidung. Zu den Produktkategorien des Unternehmens gehören beschränkte Gebrauchs-/Einwegschutzkleidung, hochwertige Chemikalienschutzanzüge, feuerlöschende, schwer entflammbare persönliche Schutzausrüstung (FR PPE) und Hitzeschutzkleidung, wiederverwendbare gewebte Kleidung, Warnkleidung sowie Handschuhe und Ärmel.



Die Produkte des Unternehmens werden von der hauseigenen Kundendienstgruppe, den regionalen Vertriebsleitern und unabhängigen Handelsvertretern an ein Netzwerk von über 1.600 nordamerikanischen Sicherheits- und Werkslieferanten verkauft. Diese Distributoren wiederum beliefern industrielle Endverbraucherkunden wie integrierte Öl-, Chemie-/Petrochemie-, Versorgungsunternehmen, Automobil-, Stahl-, Glas-, Bau-, Schmelz-, Munitions-, Haustechnik-, Pharma-, Leichen- und Hochtechnologie-Elektronikhersteller sowie wissenschaftliche und medizinische Labors. (11.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lakeland Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lakeland Industries Inc. (ISIN: US5117951062, WKN: 897575, Ticker-Symbol: LLI, NASDAQ-Symbol: LAKE) unter die Lupe.Die Spekulation auf Lakeland Industries sei aufgegangen. Der Hersteller von Schutzkleidung sei mit zunehmender Ausbreitung des Coronavirus kräftig angesprungen. Genauso wie bei Alpha Pro Tech sollten engagierte Anleger nun die Reißleine ziehen und die Kursgewinne einsacken.Anfang März habe sich Lakeland-CEO Charles D. Roberson zum Coronavirus geäußert. Demnach sei es zu früh, Auswirkungen auf das Geschäft zu beziffern. Jedoch habe Lakeland Industries nach dem Coronavirus-Ausbruch die Produktionskapazitäten in allen asiatischen Anlagen auf das Maximum im Februar hochgefahren.Lakeland Industries dürfte temporäre Effekte im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2020 spüren. Innerhalb einer Woche habe der US-Titel rund 50 Prozent an Wert verloren. Die Luft scheine vorerst raus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lakeland Industries-Aktie: