Paris (www.aktiencheck.de) - Der Schreck war groß. Als vor rund zwei Wochen wichtige Öl-Produktionsanlagen in Saudi-Arabien angegriffen wurden, war die weltweite Sorge vor einer neuen und langanhaltenden Eskalation in dieser Region groß - und damit einhergehend auch die Befürchtung eines Öl-Angebotsengpasses, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Medienberichten zufolge habe Saudi-Arabien seine Erdölproduktion mittlerweile aber wieder weitgehend hergestellt und mit rund 9,9 Millionen Barrel je Tag in etwa das Produktionsniveau von vor den Angriffen erreicht. Der Blick der Marktakteure richte sich daher wieder verstärkt auf die weltweite Konjunktur. Gepaart mit der offenbar wieder hochgefahrenen Ölproduktion in Saudi-Arabien sorge dieser Blick für steigende Nachfragesorgen. Schließlich sei es um die globale Wirtschaft nach wie vor nicht zum Besten bestellt.Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwebe weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Märkten und der wichtige US-Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe sei im September von 49,1 auf 47,8 Zähler gefallen - und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2009. Kurzum: Viel spreche derzeit nicht für einen nachhaltigen Ölpreisanstieg. Auf der anderen Seite sollten Anleger die Lage im Nahen Osten aber genauestens verfolgen. Verschärfe sich dort erneut die Situation, könnte auch der Ölpreis im Nu wieder kräftig zulegen. (04.10.2019/ac/a/m)