Die Separatisten hätten die Bevölkerung angesichts des Konflikts zwischen Moskau und Kiew zur Flucht nach Russland aufgerufen. Nach russischen Angaben seien inzwischen mehr als 61.000 Menschen dorthin ausgereist. Das habe Interfax gemeldet.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe nun ein Treffen Biden/Putin vorgeschlagen. Der amerikanische Präsident habe "im Prinzip" zugestimmt. Bedingung sei aber, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.



Die US-Regierung habe Moskau im Falle eines Einmarsches erneut mit Sanktionen gedroht. Man sei bereit, schnelle und schwerwiegende Konsequenzen zu verhängen, sollte Russland den Krieg wählen, habe es geheißen.



Die Lage in der Ukraine bleibe undurchsichtig und angespannt und ein Störfeuer für die Börse. Allerdings zeige die Historie, dass regionale Konflikte die Kurse meist nur ein paar Wochen belasten würden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei neuen Gefechten im Osten der Ukraine sind am Sonntag nach Angaben von prorussischen Separatisten zwei Menschen getötet worden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aufständischen hätten die ukrainische Armee dafür verantwortlich gemacht. Zur Deeskalation sei nun ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant.Seit Tagen komme es in den Gebieten Donezk und Luhansk immer wieder zu Angriffen. Internationale Beobachter würden von einer massiven Zunahme von Verstößen gegen den eigentlich geltenden Waffenstillstand sprechen.