Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

42,89 EUR -1,08% (28.06.2019, 22:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

48,52 CHF +0,23% (15.07.2019, 10:08)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (15.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).LafargeHolcim habe eine Vereinbarung zur Übernahme von Somaco unterzeichnet, einem der führenden Hersteller von Fertigbetonteilen in Rumänien. Somaco habe 2018 mit Fertigbetonteilen für Brücken, Tunnels, U-Bahnen und Logistikplattformen sowie Produkten für den privaten Wohnungsbau einen Umsatz von EUR 56 Mio. erwirtschaftet. Die Transaktion werde voraussichtlich im 4Q19 abgeschlossen werden. LafargeHolcim produziere bereits Zement, Fertigbeton und Zuschlagstoffe in Rumänien und wandle sich durch die Übernahme zu einem vollintegrierten Anbieter von Gesamtlösungen für lokale Kunden.Nächster Kursimpuls: 1H19-Ergebnisse am 31. Juli. Für das 1H19 rechne Pomrehn, auf bereinigter Basis, mit einem soliden Umsatzplus von 4,9% und einem wiederkehrenden EBITDA-Wachstum (vor IFRS 16) von 9,8% (J/J). Mit solchen Ergebnissen wäre LafargeHolcim auf bestem Weg, die selbst gesteckten Ziele für das GJ19 zu erreichen.Die Akquisition von Somaco trage zwar gerade einmal 0,2% zum Gesamtumsatz bei, sei aber bereits die sechste ergänzende Übernahme in diesem Jahr - ein Vorgehen im Einklang mit dem Ziel, die Sparte Solutions & Products zur vierten Säule des Konzerns auszubauen. Mit der Veräußerung der gesamten niedermargigen Vermögenswerte in Südostasien und dem Weiterverfolgen von ergänzenden Übernahmen im laufenden Jahr setze das Management die anvisierte Portfolio-Rotation konsequent in die Tat um - was auch zu einer Neubewertung der Aktien führen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: