Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

39,38 EUR -1,55% (30.11.2018, 10:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

44,64 CHF -1,78% (30.11.2018, 11:44)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (30.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Verstärkter Wachstumsfokus: Am diese Woche durchgeführten Kapitalmarkttag habe das Management zugegeben, dass man sich bisher zu stark auf die Fusion von Lafarge und Holcim konzentriert habe und dass ab jetzt wieder das Wachstum im Zentrum stehen werde. Dabei seien Investitionen in org. Wachstum an strikte Renditevorgaben (Amortisierung innerhalb von <5 J. und ROIC von >10% 2 J. nach Inbetriebnahme) gebunden. Ergänzende Übernahmen sollten bereits ab Jahr 1 zum EPS beitragen und einen zweistelligen ROIC generieren.Die Lücke schließen: Bei den Zuschlagstoffen liege LafargeHolcims EBITDA-Marge noch immer 780 Bp unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2017), das Management zeige sich aber entschlossen, diese Lücke innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre zu schließen. Die Haupttreiber für diese Verbesserung sehe man in agileren Wachstumsstrategien vor Ort, einer vollständigen GuV-Rechenschaftspflicht der Länderchefs sowie einer Steigerung der operativen Effizienz. Die Performance sämtlicher Länderchefs werde zudem quartalsweise überprüft.Vereinfachung: Trotz anhaltender Kosteninflation habe sich das Management Einsparungen von CHF 400 Mio. vorgenommen. So solle die Mitarbeiterzahl um 25% gesenkt werden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie und das Kursziel von CHF 52,00. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: