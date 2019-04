Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

239,20 EUR -0,46% (17.04.2019, 11:58)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (17.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) von 225 Euro auf 250 Euro.Die Umsatzzahlen für das Q1/2019 seien insgesamt überzeugend ausgefallen und hätten sowohl auf berichteter Basis (+11,4% y/y auf 7,55 Mrd. Euro) als auch auf vergleichbarer Basis (lfl.: +7,7% y/y) die Analystenprognosen (7,25 Mrd. Euro; lfl.: +6,1% y/y) sowie die Markterwartungen übertroffen. Dabei hätten vor allem das Luxus-Segment (lfl.: 14,2% y/y; berichtet: +19,0% y/y auf 2,68) Mrd. Euro sowie die Region Asien-Pazifik (lfl.: +23,2% y/y; berichtet: +30,4% y/y auf 2,40 Mrd. Euro) überzeugen können. Verhalten sei hingegen die Umsatzentwicklung in den Segmenten Professional Products (lfl.: +2,2% y/y) und Consumer Products (lfl.: +3,3% y/y) verlaufen.Für 2019 zeige sich der Konzern weiterhin zuversichtlich, das Marktwachstum (Unternehmenserwartung: weiterhin dynamisches Wachstum (2018: rund +5,5% y/y)) zu übertreffen und ein Umsatzwachstum (lfl.) sowie eine Verbesserung der Profitabilität zu erreichen. Lusebrink halte diese Zielsetzungen für komfortabel erreichbar. Er erhöhe seine EPS-Erwartungen für 2019 (u.a.: bereinigt: 7,82 (alt: 7,54) Euro und 2020 (u.a.: bereinigt: 8,44 (alt: 8,05) Euro). Einer herausragenden Entwicklung des Luxus-Segments und der Region Asien-Pazifik stehe v.a. eine verhaltene Entwicklung im Kosmetik-Massenmarkt und in Westeuropa und Nordamerika gegenüber.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die L'Oréal-Aktie. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:238,70 EUR -0,67% (17.04.2019, 11:18)