Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (09.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Aktie des französischen Kosmetikgiganten habe sich zuletzt äußerst volatil gezeigt. Seit Jahresbeginn stehe ein Minus von 27% zu Buche, womit die Aktie im Sektorvergleich deutlich underperformt habe. Dies komme für die Analysten der RBI nicht allzu überraschend, hätten sie doch bereits in vergangenen Ausgaben das Abwärtsrisiko betont.Gleich vorweg: L'Oréal sei ein fundamental exzellent aufgestelltes Unternehmen und habe scheinbar unbehelligt durch die Coronakrise manövriert. Die kürzlich veröffentlichten Zahlenwerke würden dies eindrucksvoll untermauern. So habe der Konzern seine Umsätze im ersten Quartal 2022 auf vergleichbarer Basis um 13,1% auf EUR 9 Mrd. erhöhen und die Konsenserwartungen schlagen können. Alle Segmente hätten solide Wachstumsraten vorweisen können. Besonders erfreulich sei jedoch, dass die hochprofitablen Bereiche L'Oréal Luxe und Active Cosmetics fast 20% an Zuwachs hätten verzeichnen können. Angaben zur Gewinnentwicklung mache der Konzern dagegen nur zu Jahresmitte und Jahresende.Das Unternehmen punkte seit Jahrzehnten mit einer Eigenkapitalrendite von rund 15%, wobei die Ausreißer nach oben deutlich überwiegen würden. Ein genauerer Blick auf die ROE-Komposition zeige einen steigenden Trend bei der EBIT-Marge seit mehr als zehn Jahren und einen konstanten Verschuldungsgrad. Im Hinblick auf die Kapitalallokation falle auf, dass L'Oréal seit mehreren Jahren den Umsatzanteil im margenstarken Segment der Active Cosmetics konstant habe erhöhen können.Die Aktie habe bereits viel an Zukunftshoffnung vorweggenommen. Die Analysten der RBI würden gerne daran erinnern, dass die Aktie seit dem Coronatief zwischenzeitlich über 100% habe zulegen können, wobei rund 40% an Performance auf das Jahr 2021 entfallen seien. Die Gewinnwachstumsraten hätten jedoch nur einen Teil der Kursanstiege abgedeckt. Um diese Lücke schließen zu können, würde L'Oréal weiterhin kräftig wachsen müssen. Dies sei nicht auszuschließen, wesentlich wahrscheinlicher sei jedoch, dass der Konzern wieder zu seinem langfristigen Wachstumspfad zurückkehre. Um Fundamentals und Kursniveau wieder in Einklang zu bringen, sei daher eine Anpassung des Aktienpreises vonnöten gewesen. Dies sei aktuell der Fall.Durch die hohen Zukunftshoffnungen habe sich die Value-Aktie L'Oréal zuletzt vermehrt wie ein Growth-Wert verhalten, was im aktuellen Umfeld ebenfalls nicht förderlich sei. Die restriktivere Haltung der Notenbanken habe zu einem deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihemarkt geführt. Da diese einen Parameter in diversen Aktienbewertungsmodellen darstellen würden, führe der höhere Diskontierungsfaktor zu einer deutlichen Korrektur des fairen Wertes nach unten. Vor allem hoch bewertete Aktien wie L'Oréal (KGV: 33) würden sich hier sensibel zeigen.L'Oréal habe die Krise bisher gekonnt gemeistert. Der französische Kosmetikgigant punkte mit exzellenten Fundamentaldaten, wenngleich die Analysten der RBI im Hinblick auf die Wachstumsraten und die damit einhergehenden Kursentwicklungen stets skeptisch gewesen seien.Die derzeitigen Risikofaktoren (Ukrainekrieg, Inflation, restriktive Notenbanken, Konjunktursorgen) hätten nun das ausgelöst, was längst überfällig gewesen sei: Die Aktie nach unten zu schicken. Seit dem Hoch habe L'Oréal rund 30% abgeben müssen, ein massiver Rückgang für einen Konsumgütertitel, dessen Sektor sich allgemein bisher wacker halte.Der Rücksetzer sorge aber nun dafür, dass die Analysten der RBI die Aktie das erste Mal seit über einem Jahr auf halbwegs fairen Niveaus bewertet sähen. Im aktuellen volatilen Umfeld könnten weitere Rücksetzer jedoch nicht ausgeschlossen werden.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die Aktie aber nicht mehr zum Verkauf, vielmehr stuft er L'Oréal auf ein vorsichtiges "Halten" mit einem Kursziel von EUR 320,00. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf den KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 09.05.2022)