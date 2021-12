Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (10.12.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).L‘Oréal habe (07.12.) nach eigenen Angaben mit Nestlé eine Vereinbarung über den Rückkauf von 22,26 Mio. eigenen, von Nestlé gehaltenen Aktien zu einem Stückpreis von 400,00 Euro erzielt. Dies entspreche 4,0% des Aktienkapitals von L’Oréal. Der Kaufpreis belaufe sich auf 8,9 Mrd. Euro und solle nach Unternehmensangaben "ausgewogen" über Barmittel und Schulden finanziert werden. Die zurückgekauften Aktien sollten bis spätestens zum 29.08.2022 eingezogen werden, wodurch sich die Aktienanzahl entsprechend reduziere. Nach Abschluss der Transaktion, die nach Unternehmensangaben in den nächsten Tagen durchgeführt werden solle, sinke die Beteiligung von Nestlé an L’Oréal auf 20,1% (zuvor: 23,3%). Nestlé bleibe auch nach der Transaktion weiterhin mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat von L’Oréal vertreten.Der Analyst sehe die Transaktion derzeit nicht als Beginn eines einvernehmlichen Trennungsprozesses zwischen beiden Unternehmen. Den Aktienrückkauf werte er positiv und halte ihn mit Blick auf die sehr solide Bilanzstruktur (u.a. zum 30.06.2021; Nettoliquidität (Unternehmensdefinition): 2,37 Mrd. Euro) für plausibel. Die Transaktion habe nach Unternehmensangaben einen positiven Effekt auf das Ergebnis je Aktie von mehr als 4%. Der Analyst behalte seine Prognosen für 2021e bei und hebe sie für 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 9,96 (alt: 9,48) Euro) an. Aktuell sehe er die überzeugende Topline-Entwicklung, die sehr solide Bilanzstruktur, den Aktienrückkauf sowie die gute Marktposition bereits größtenteils im Aktienkurs eingepreist.Auf Basis des DCF-Modells (Anhebung der Prognosen 2022ff) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 430,00 (alt: 400,00) Euro für die L’Oréal-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum. (Analyse vom 10.12.2021)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:418,85 EUR +0,25% (10.12.2021, 10:12)