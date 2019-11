Der PMI-Index für die Dienstleistungen liege zwar noch im expansiven Bereich, sei in den vergangenen Monaten aber deutlich gefallen. Auch die Rohstoffmärkte würden - sehe man vom Kupfermarkt ab - eine weltweite Nachfrageschwäche signalisieren. So sei die Stahlproduktion im dritten Quartal zurückgegangen, der Ölpreis bewege sich trotz großer Angebotseinschränkungen - Stichworte seien hier unter anderem Sanktionen gegen die Ölriesen Iran und Venezuela - auf einem recht niedrigen Niveau und die Frachtrate von Massengutfrachtern sei in den vergangenen Wochen kräftig gefallen.



Stehe man also nicht vor einem Boom, sondern vor einem Bust? Nein, denn vieles spricht dafür, dass wir eher dabei sind, die Talsohle zu durchschreiten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Vermutlich laufe es auf eine so genannte L-Erholung hinaus, bei der das L leicht nach oben geneigt sei. Am offensichtlichsten werde dies beim globalen Wirtschaftswachstum, dass sich zwar seit sechs Quartalen verlangsame, aber offensichtlich auf eine Rate von leicht unter 3% zusteuere.



Eine ähnliche Bodenbildung zeichne sich beim Wachstum der weltweiten Investitionen ab. Abgesehen von diesen "optischen" Signalen sei festzustellen, dass der private Konsum eine entscheidende Stütze der Weltwirtschaft bleiben dürfte. Das liege an der niedrigen Arbeitslosenrate, die im Durchschnitt der G20-Länder bei nur 5,2% liege und in den letzten Monaten sogar gefallen sei. Zusammen mit moderaten Lohnzuwächsen sollten die privaten Haushalte daher weiter ausgabefreudig bleiben, was durch die solide Expansionsrate bei den globalen Einzelhandelsumsätzen bestätigt werde. Dass die Nachfrage insgesamt gedämpft bleiben werde, werde von den Inflationsdaten bestätigt. Die Teuerungsrate habe in den G20-Ländern im Oktober - ohne die Hochinflationsländer Argentinien und Türkei - bei lediglich 2,6% und damit niedriger als vor einem Jahr gelegen.



Gänzlich synchron dürften die Konjunkturzyklen in den einzelnen Wirtschaftsregionen aber nicht ablaufen. Ein Blick auf den Verlauf der konjunkturellen Schwächephasen zeige, dass diese in der Eurozone bereits Mitte 2017, in den USA aber erst ein Jahr später eingesetzt habe. Historischen Mustern zufolge würden Abschwünge in der Währungsunion im Durchschnitt gute zwei Jahre dauern, in den USA hingegen knapp drei Jahre. Das spreche dafür, dass in den USA der Boden später erreicht werde als in der Eurozone. In China hingegen seien Konjunkturzyklen nur schwer auszumachen. Dort sei vielmehr seit der Finanzmarktkrise eine fast kontinuierliche Verlangsamung des Wachstums festzustellen, die sich auch 2020 fortsetzen dürfte.



Zurück zu den Aktienmärkten. Als Frühindikatoren für die Konjunktur hätten die Aktienmärkte einen zweifelhaften Ruf. Häufig hätten Aktienmärkte sogar kurz vor dem Beginn einer Rezession ihren Höchststand erreicht, um dann umso kräftiger zu fallen. Die Analysten würden sich daher vorwiegend an den volkswirtschaftlichen Daten orientieren. (21.11.2019/ac/a/m)





