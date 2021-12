Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (10.12.2021/ac/a/a)



Es sei ein Schock für die Modebranche: Louis-Vuitton-Stardesigner Virgil Abloh sterbe mit nur 41 Jahren. LVMH verliere seinen kreativen Kopf hinter der Modemarke und stehe vor der schweren Aufgabe, den freien Platz in der Führungsetage neu zu besetzen. Erste Gerüchte um einen neuen Nachfolger würden die Runde machen. "The Sun"-Journalist Simon Boyle heizet die Gerüchteküche um einen Nachfolger für Abloh an: US-Musiker Kanye West. Tatsächlich wäre diese Besetzung ein ziemlich schlauer Schachzug von Louis Vuitton.Bislang zeige die LVMH-Aktie keine großen Rücksetzer durch Ablohs Tod. Finde das Modeunternehmen allerdings keinen geeigneten Nachfolger, würden unzufriedene Kunden und sinkende Kurse drohen. Steige Kanye West dagegen bei Louis Vuitton ein, sollte die LVMH-Aktie weiter steigen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)