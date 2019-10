Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

382,90 EUR +1,46% (25.10.2019, 16:53)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

383,05 EUR +1,59% (25.10.2019, 16:54)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (25.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Stimmung im Luxussegment helle sich weiter auf. Grund seien starke Zahlen von Kering. Das Wachstum des französischen Luxusgüterkonzerns habe sich zwar im dritten Quartal leicht abgeschwächt. Doch Kering habe die Erwartungen der Analysten übertroffen. Kering haussiere am Freitag, und auch die LVMH-Aktie lege zu.Kering habe den Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um insgesamt gut 14 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro gesteigert. Gestützt worden sei das Wachstum des Konzerns den Angaben zufolge durch den wichtigen Markt China, trotz Belastung durch den Handelsstreit und fehlender Umsätze in Hongkong wegen der politischen Unruhen. Verpasste Umsätze von Gucci in der ehemaligen britischen Kolonie seien zum großen Teil durch andere Märkte aufgefangen worden, so Finanzchef Jean-Marc Duplaix.Jeffries-Analyst Flavio Cereda sehe das Umsatzwachstum von Gucci als einen "Paukenschlag", es übertreffe die Erwartungen deutlich.Zuletzt habe bereits LVMH starke Quartalszahlen gemeldet. Das Unternehmen habe keinerlei Schwächen in Fernost gezeigt und in allen Geschäftssparten Wachstum verbucht.Ziel: 470 Euro, Stopp: 320 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur LVMH-Aktie. (Analyse vom 25.10.2019)(Mit Material von der dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link