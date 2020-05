Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe seit Anfang der Woche Boden gutmachen können. Die Aussicht auf eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen sowie eine Zunahme der Reise-Aktivitäten hätten dem französischen Luxusgüter-Konzern Auftrieb verleihen. Auch eine neue Studie von Morgan Stanley schüre die Zuversicht auf weitere Kursgewinne.Das US-Investmenthaus sehe das in Paris ansässige Unternehmen sehr gut aufgestellt. LVMH sei ein "struktureller Gewinner von Marktanteilen". Die fünf Bereiche "Wein & Spirituosen", "Fashion & Lederwaren", "Parfum & Kosmetikartikel", "Uhren & Schmuck" sowie "Selective Retailing" hätten in ihrem jeweiligen Markt in der letzten Dekade besser performt als die Konkurrenz.Die Analysten würden besonders die Fähigkeit der Franzosen loben, die Strahlkraft aller 70 Marken derart hochzuhalten, dass talentierte Mitarbeiter "nur" innerhalb der Marken wechseln - aber nicht das Unternehmen verlassen würden. In die weltbekannte Nobel-Marke Louis Vuitton sei immer weiter investiert worden, um deren Attraktivität sukzessive weiter zu steigern. Das habe dazu geführt, dass man die Preise für die Louis-Vuitton-Artikel zuletzt um fünf Prozent habe erhöhen können - und die Kunden das Produkt "trotzdem" weiter kaufen würden. Das zeige, wie stark die Anziehungskraft dieser Top-Marke sei, wenn sich Preiserhöhungen sogar in einer Rezession durchsetzen lassen würden.Auch aus Sicht von "Der Aktionär" ist LVMH sehr gut am Markt positioniert. Die vielen weltweit bekannten Marken wie Louis Vuitton, Dior oder auch Moët hätten auch - oder gerade - in der Krise in hohem Maße Reiz und Charme. Die jüngst bei Louis-Vuitton-Produkten durchgesetzten Preissteigerungen würden das eindrucksvoll belegen. Die LVMH-Aktie habe angesichts ihrer günstigen Bewertung weiteres Potenzial nach oben. Lediglich die 200-Tage-Linie biete wohl demnächst Widerstand. Langfristig orientierte Anleger können bei der LVMH-Aktie dennoch einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: