Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (06.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der Luxusgüterkonzern habe seit den Corona-Tiefstständen von vor einem Jahr mehr als 80 Prozent zugelegt. Heute erreiche die LVMH-Aktie - dank einer positiven Analystenstimme - ein neues Allzeithoch bei 580 Euro. Das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.Flavio Cereda, Analyst von Jefferies, habe das Kursziel für die LVMH-Aktie nach neuen Branchendaten und vor Quartalsumsätzen von 590 auf 660 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen.Was ist das Erfolgsgeheimnis von LVMH? Mit einer Kombination aus Top-Managern im Luxusbereich und hochtalentierten Kreativ-Köpfen wie Kim Jones von Dior und Virgil Abloh von Louis Vuitton verfüge man über besondere Personal-Power. Ein guter Beleg hierfür sei die Übernahme von Rimowa. Bevor LVMH die Marke für Reisegepäck erworben habe, sei diese zwar Kult, aber nicht unbedingt innovativ gewesen.LVMH sei das Rebranding gelungen: Man habe Großhändler und Werbeaktionen abgeschafft, die Preise deutlich erhöht und der Marke einen disruptiven Anstrich verliehen. So seien Handgepäckstücke zum ersten Mal so begehrt worden wie Handtaschen - mit saisonalen Kollektionen, die bei wohlhabenden Reisenden den Drang ausgelöst hätten, ihre neuesten und aktuellsten Rimowa-Handgepäckstücke zu präsentieren. Das Beispiel Rimowa zeige eindrucksvoll, wie sich eine Marke erfolgreich im Luxus-Segment positioniert werden könne.Überdies habe LVMH im Gegensatz zu vielen anderen Luxushäusern darauf verzichtet, während der Pandemie die Preise zu senken oder Werbung zu machen - eine Strategie, die gerade im Luxus-Segment genau die richtige sei. Vielmehr hätten Marken wie Dior Preiserhöhungen in der Pandemie durchgesetzt, was den extremen Wert ihrer Marke widerspiegele.LVMH sei weltweit die Nummer Eins innerhalb der Luxusgüter-Branche. Zudem dürfte der Konzern aufgrund seiner Fähigkeit zum Storytelling und seiner Markenmacht den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz tendenziell weiter ausbauen.Investierte Anleger bleiben bei der LVMH-Aktie weiter dabei und haben als nächstes Etappen-Ziel die 600-Euro-Marke im Visier, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)