Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

727,30 EUR -0,85% (22.11.2021, 14:24)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (22.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs " nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH habe von dem wahnsinnigen Wachstum der Mittelschicht in China profitiert. China habe vor einigen Monaten beschlossen, dass Reichtum gegen die Prinzipien des Landes verstoße und so könnte man sich vorstellen, dass die chinesische Mentalität des "Angebens" bald einen Dämpfer bekomme. Außerdem sei CEO Bernard Arnault bereits jetzt eine Legende, ihm sei der märchenhafte Aufstieg seines Konzerns zuzuschreiben. Mit seinen 72 Jahren würde es nicht überraschen, wenn er bald eine Nachfolgeregelung bekannt gebe.Die LVMH-Aktie notiere auf einem KGV 2022e von 30, der Gewinn solle um rund 10% wachsen. Das KGV/Gewinnwachstum (PEG-Ratio) stehe also bei 3. Bis 2 sei vertretbar, doch 3 sei zu teuer. Ich würde also zumindest einen ordentlichen Teil des Gewinns realisieren, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs ", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 46 vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:727,00 EUR -0,91% (22.11.2021, 14:13)